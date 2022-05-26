Затерянный мегаполис. В лесах Амазонки нашли руины крупного доколумбового поселения

Поселения были не просто скоплением простых хижин. В свое время в них проживали шумные сообщества со своей церемониальной архитектурой и сложной инфраструктурой управления водными ресурсами.

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В ходе своего недавнего исследования в Амазонке, ученые смогли заглянуть в густые тропические леса и обнаружить руины 11 ранее неизвестных поселений, украшенных огромными пирамидами и водными путями, пишет IFLS.

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С помощью технологии лидарной съемки, установленной на вертолете, ученые исследовали в боливийской Амазонии площадью 4 500 км² 6 участков в районе Льянос-Мохос.

В общей сложности они обнаружили два новых крупных поселения под названием Котока и Ландивар и 24 небольших поселения. Что примечательно эксперты ранее знали о существовании этих маленьких поселений, но только о 15.

Поселения представляли собой не просто скопление нескольких простых хижин. Как отмечают ученые, некоторые из них когда-то были шумными сообществами со своей собственной церемониальной архитектурой и сложной инфраструктурой управления водными ресурсами, состоящей из каналов и водохранилищ.

Среди этих более крупных поселений (Котока и Ландивар) команда даже обнаружила огромные платформенные курганы и конусообразные пирамиды высотой до 22 м.

Анализ команды показал, что поселения датируются примерно 500 — 1400 годами, когда эта часть боливийской Амазонки была родиной культуры Касарабе.

[ + – ] Изображение поселения Ландивара, сделанная из кадров с дрона

Когда-то считалось, что тропические леса Амазонки были слишком дикими и густыми, чтобы поддерживать крупномасштабные поселения людей в доколумбовые времена. Однако эту идею опровергли благодаря открытиям последних лет, показавшим, что тропические леса на самом деле когда-то изобиловали сетями сложных поселений.

Многие из этих открытий стали возможными благодаря технологии лидара. Впервые разработанная в начале 1970-х годов для исследования космоса, эта технология получения изображений на основе лазера, зарекомендовала себя как бесценный инструмент для археологов, исследующих ландшафты в поисках давно исчезнувших поселений.

Он может не только мгновенно сканировать огромные территории, но и "видеть" сквозь густую растительность и находить созданные человеком сооружения.

Несомненно, в Амазонии еще многое предстоит открыть заново, однако время имеет решающее значение. Под угрозой климатического кризиса и безудержной вырубки лесов тропические леса Амазонки, возможно, не так быстро раскроют свои секреты в будущем.

"К сожалению, учитывая быстрые темпы экологических изменений, которые угрожают не только экосистемам, но и культурным ресурсам, у нас мало времени. Поэтому нам стоит поспешить, если мы хотим узнать еще больше секретов", — заключили ученые.

Напомним, что ранее археологи совершили другое не менее интересное открытие. Так, в Британии эксперты наткнулись на древние ямы, в которых были захоронены жертвы эпидемии чумы. Но что поразило специалистов больше всего, так этот тот факт, что гробы были выстроены в ряд и изготовлены из дерева.