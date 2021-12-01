У Китаї археологи виявили найдавнішу у світі чашку чаю

Знахідка була зроблена в гробниці періоду царств, що борються, і, як зазначили вчені, проливає світло на культуру чаювання.

Дослідження, проведене археологами Шаньдунського університету, показало, що заварені рослинні матеріали, виявлені в гробниці періоду царств, що борються (період китайської історії, датований 475 р. до н. е. — 221 р. до н. е.), є найранішими з відомих у світі чайних реліквій, пише Global Times.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

При розкопках, що проводилися в східній провінції Китаю Шаньдун, археологи натрапили на стародавню чайну субстанцію коричневого кольору, що розклалася. Як показала експертиза, це було чайне листя, яке в давні часи замочували та заварювали.

Вважається, що знахідка в Шаньдуні відноситься до початку періоду царств, що борються, що робить чайну культуру давнішою ще на 300 років. Експерти вважають, що залишки чаю відносяться до 453-410 років. до н. е.

До цього найраніший виявлений чай використовувався за часів імперії Хань (206 р. до н.е. – 220 р.н. е.). Також учені виявили чайний сервіз, який, як вважають, був виготовлений в епосі Троєцарства (220-280 рр.н. е.).

"Це відкриття є цінністю не тільки для археологів, а й для дослідників світової чайної культури, а також пов'язаних із нею етнографічних і соціокультурних таємниць, оскільки чай здавна розглядається як якийсь тотем у багатьох культурах світу. Можливість знаходити такі зразки — справжній подарунок для дослідників", — розповів культуролог Юй Сяосінь.

Варто зазначити, що чайне листя вкрай рідко зустрічається під час археологічних розкопок, оскільки воно дуже швидко розкладається.

Нещодавно в гробниці раннього періоду епохи царств, що б'ються, в місті Цзоучен (провінція Шаньдун) учені знайшли чашу, можливо, з залишками чаю всередині.

"Ідентифікація таких залишків має важливе значення для розуміння походження чаю та культури чаювання", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що нещодавно дослідники з'ясували причину краху стародавнього китайського міста Лянчжу. Головна особливість міста полягала в тому, що воно став піонером гідротехніки та мало великі зрошувальні канали.