Золото и кандалы. В Англии нашли руины римского города и сотни уникальных артефактов (фото)

Среди находок были различные ювелирные изделия, керамика, сотни римских монет, а также пара кандалов.

Остатки обширного римского торгового поселения были обнаружены группой археологов, работающих вдоль строящейся высокоскоростной железнодорожной сети в Англии High Speed 2, пишет Saudi Gazette.

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Среди найденных артефактов были сотни римских монет, ювелирные изделия, керамика и пара кандалов, обнаруженных на месте раскопок возле деревни в Нортгемптоншире. Это место датируется примерно 50 годом н.э., хотя первоначально на нем располагалась деревня железного века, датируемая примерно 400 годом до н.э.

Поскольку рядом с римскими развалинами была найдена дорога железного века и более 30 круглых домов, археологи полагают, что деревня железного века превратилась в богатое римское поселение. Считается, что со временем этот район развивался и становился богаче, строились новые дороги и каменные здания.

[ + – ] Место раскопок возле деревни в Нортгемптоншире

Что еще примечательно так это то, что через поселение проходит огромная римская дорога шириной около 10 м, что намного превышает обычный максимум в 4 м. По мнению экспертов, она указывает на то, что поселение когда-то было оживленным районом, куда въезжали и выезжали тележки с товарами.

Раскопанные мастерские, печи и несколько колодцев свидетельствуют о том, что на пике своего развития город был шумным и оживленным районом. Помимо сооружений, используемых для промышленных целей были еще обнаружены и фундаменты зданий, применяющихся для бытовых задач.

Также исследователи нашли 300 римских монет, свидетельствующих о значительной роли торговли, проходившей через этот район. Стеклянные сосуды, декоративная керамика, ювелирные изделия и остатки косметики, такие как минерал галенит, который измельчили и смешали с маслом для создания макияжа — тоже были в числе находок.

[ + – ] Одна из найденных монет

Качество почвы, которая в некоторых местах имеет огненно-красный цвет указывает на то, что в этом районе осуществлялась деятельность, связанная с обжигом, например, металлообработкой или гончарным делом. А обнаруженная пара кандалов, в свою очередь, свидетельствует либо о рабском труде, либо о преступной деятельности в городе.

Среди других интересных археологических находок стоит отметить терракотовую статуэтку в виде собачьей головы, найденную в Риме. Выяснить породу животного ученым пока не удалось из-за маленьких размеров статуи, а что касается цели ее создания, то по мнению ученых, собачий бюст служил декорацией интерьера.

А вот на севере Греции ученые наткнулись на фрагменты незаконченной статуи Римской эпохи. Поскольку статуя была найдена без головы, исследователи не могут точно сказать, кого она изображает, хотя обычно обнаженные фигуры в греческой скульптуре иллюстрируют богов или атлетов.