Золото та кайдани. В Англії знайшли руїни римського міста та сотні унікальних артефактів (фото)

Серед знахідок були різні ювелірні вироби, кераміка, сотні римських монет і пара кайданів.

Залишки великого римського торговельного поселення були виявлені групою археологів, що працюють уздовж високошвидкісної залізничної мережі, що будується в Англії High Speed 2, пише Saudi Gazette.

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Серед знайдених артефактів були сотні римських монет, ювелірні вироби, кераміка та пара кайданів, виявлених на місці розкопок біля села в Нортгемптонширі. Це місце датується приблизно 50 роком н.е.

Оскільки поряд із римськими руїнами було знайдено дорогу залізного віку та понад 30 круглих будинків, археологи вважають, що село залізного віку перетворилося на багате римське поселення. Вважається, що з часом цей район розвивався та ставав багатшим, будувалися нові дороги та кам'яні будівлі.

[ + – ] Місце розкопок біля села в Нортгемптонширі

Що ще примітно, так це те, що через поселення проходить величезна римська дорога шириною близько 10 м, що набагато перевищує звичайний максимум 4 м. На думку експертів, вона вказує на те, що поселення колись було жвавим районом, куди в'їжджали та виїжджали візки з товарами.

Розкопані майстерні, печі та кілька колодязів свідчать про те, що на піку свого розвитку місто було галасливим і жвавим районом. Крім споруд, що використовуються для промислових цілей, були виявлені й фундаменти будівель, що застосовувалися для побутових завдань.

Також дослідники виявили 300 римських монет, що свідчать про значну роль торгівлі, що проходила через цей район. Скляні посудини, декоративна кераміка, ювелірні вироби та залишки косметики, такі як мінерал галеніт, який подрібнили та змішали з олією для створення макіяжу, – теж були серед знахідок.

[ + – ] Одна зі знайдених монет

Якість ґрунту, який у деяких місцях має вогненно-червоний колір, вказує на те, що в цьому районі здійснювалася діяльність, пов'язана з випалом, наприклад, металообробкою або гончарною справою. А виявлена пара кайданів, у свою чергу, свідчить або про рабську працю, або про злочинну діяльність у місті.

Серед інших цікавих археологічних знахідок варто відзначити теракотову статуетку у вигляді собачої голови, знайдену в Римі. З'ясувати породу тварини вченим поки що не вдалося через маленькі розміри статуї, а щодо мети її створення, то на думку вчених, собаче погруддя служило декорацією інтер'єру.

А ось на півночі Греції вчені натрапили на фрагменти незакінченої статуї римської епохи. Оскільки статуя була знайдена без голови, дослідники ще неспроможні точно сказати, кого вона зображує, хоча зазвичай оголені постаті в грецькій скульптурі ілюструють богів чи атлетів.