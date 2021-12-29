Майстерна робота. Учені знайшли фрагменти незакінченої статуї Римської доби (фото)
Статую було знайдено без голови, тому археологи не можуть визначити, кого вона зображує, хоча традиційні оголені постаті у грецькій скульптурі зазвичай ілюструють богів чи атлетів.
Археологи, які проводять розкопки в центрі стародавнього міста на півночі Греції — Верії, знайшли статую римської епохи II або початку III століття н. е., пише Heritage Daily.
Саме місто має дуже багату історію і процвітало в епоху еллінізму. У ньому колись проживала єврейська громада, про що розповідається у Новому Завіті Біблії. Місто здалося Римській імперії у 168 році до н. е. після битви при Підні, перетворившись на церемоніальний центр та одну з двох столиць римської провінції Македонія.
Битва при Підні, що відбулася 22 червня 168 до н. е. — вирішальна військова битва в перемозі римлян над Македонією у Третій Македонській війні.
Виявлена археологами мармурова статуя є юнаком зі спортивною статурою, частково одягненого в плащ. Статуя висотою майже метр позбавлена голови, тому археологи не можуть визначити, кого вона зображує, хоча традиційні оголені постаті в грецькій скульптурі зазвичай ілюструють богів чи атлетів.
Дослідники вважають, що скульптор очевидно був майстром своєї справи, його робота має схожість зі статуями грецьких богів Аполлона та Гермеса. Археологам поки що незрозуміло, чи зображує статуя одного з богів, однак її відкриття та знайдені подібності важливі для істориків. Вони можуть допомогти дослідникам зрозуміти школу скульптури Верії та вивчити цей вид образотворчого мистецтва з нового погляду.
Нагадаємо, що в процесі свого нещодавнього дослідження вчені виявили в Греції храм елліністичної епохи та різні артефакти, що містилися в ньому, що враховують мармурові скульптури дитячих голів, наконечники стріл, роки із заліза та багато іншого. Але що виділяє це святилище найбільше, то це те, що в ньому згадується місто з "Іліади" Гомера.
А ось у стародавньому місті Айзаной (Туреччина) археологи натрапили на статуї богині кохання та краси — Афродіти та бога вина та родючості — Діоніса. Артефакти, виявлені у стародавньому місті Айзаной, дозволяють припустити, що в цьому районі могла бути скульптурна майстерня.