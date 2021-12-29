Майстерна робота. Учені знайшли фрагменти незакінченої статуї Римської доби (фото)

Статую було знайдено без голови, тому археологи не можуть визначити, кого вона зображує, хоча традиційні оголені постаті у грецькій скульптурі зазвичай ілюструють богів чи атлетів.

Археологи, які проводять розкопки в центрі стародавнього міста на півночі Греції — Верії, знайшли статую римської епохи II або початку III століття н. е., пише Heritage Daily.

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Саме місто має дуже багату історію і процвітало в епоху еллінізму. У ньому колись проживала єврейська громада, про що розповідається у Новому Завіті Біблії. Місто здалося Римській імперії у 168 році до н. е. після битви при Підні, перетворившись на церемоніальний центр та одну з двох столиць римської провінції Македонія.

[ + – ] Статуя заввишки майже метр позбавлена голови, тому археологи не можуть визначити, кого вона зображає

Битва при Підні, що відбулася 22 червня 168 до н. е. — вирішальна військова битва в перемозі римлян над Македонією у Третій Македонській війні.

[ + – ] Виявлена археологами мармурова статуя є юнаком зі спортивною статурою, частково одягненого в плащ

Виявлена археологами мармурова статуя є юнаком зі спортивною статурою, частково одягненого в плащ. Статуя висотою майже метр позбавлена голови, тому археологи не можуть визначити, кого вона зображує, хоча традиційні оголені постаті в грецькій скульптурі зазвичай ілюструють богів чи атлетів.

[ + – ] Археологічні розкопки у Верії

Дослідники вважають, що скульптор очевидно був майстром своєї справи, його робота має схожість зі статуями грецьких богів Аполлона та Гермеса. Археологам поки що незрозуміло, чи зображує статуя одного з богів, однак її відкриття та знайдені подібності важливі для істориків. Вони можуть допомогти дослідникам зрозуміти школу скульптури Верії та вивчити цей вид образотворчого мистецтва з нового погляду.

[ + – ] Статуя Аполлона

Нагадаємо, що в процесі свого нещодавнього дослідження вчені виявили в Греції храм елліністичної епохи та різні артефакти, що містилися в ньому, що враховують мармурові скульптури дитячих голів, наконечники стріл, роки із заліза та багато іншого. Але що виділяє це святилище найбільше, то це те, що в ньому згадується місто з "Іліади" Гомера.

А ось у стародавньому місті Айзаной (Туреччина) археологи натрапили на статуї богині кохання та краси — Афродіти та бога вина та родючості — Діоніса. Артефакти, виявлені у стародавньому місті Айзаной, дозволяють припустити, що в цьому районі могла бути скульптурна майстерня.