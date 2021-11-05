RU
RU
Розділи
Матеріали
Технології та наука

Боги Стародавньої Греції. У Туреччині виявили статуї Афродіти та Діоніса (фото)

Юлія Чайка
1257
храм Зевса, Айзаной, статуї, фото
Храм Зевса в Айзаної.

Знахідки в стародавньому місті Айзаной дозволяють припустити, що в цьому районі могла бути скульптурна майстерня.

Турецькі археологи з Університету Думлупінар виявили статуї Афродіти та Діоніса в стародавньому місті Айзаной, пише Heritage Daily.

Айзаной був давньогрецьким полісом — містом-державою в західній Анатолії, розташованим на території нинішнього Чавдархісарі, неподалік Кютаг'ї на території сучасної Туреччини.

голова, Діоніс, скульптура, знімок
Голова скульптури Діоніса

Айзаной був заселений ще в бронзовому столітті, а в період еллінізму перетворився на важливий політичний і економічний центр. У місті карбували свої власні монети, а неподалік річки Пенкалас було зведено римський міст.

У 133 до н.е. місто дісталося Риму, ставши частиною римської провінції Фрігія Пакатіана. Залишки періоду, що збереглися, включають храм Зевса, комплекс театру-стадіону та давньоримський ринок мацеллум.

голова, Афродіта, скульптура, фото
Голова скульптура Афродіти

Розкопки проводилися в межах проекту Пенкалас, де археологи знайшли дві голови, що зображують Афродіту — давньогрецьку богиню краси, хтивості, любові, задоволення та родючості, та Діоніса — бога виноградарства, вина, родючості та рослинності.

У ході попередніх розкопок археологи виявили фрагменти статуї, що зображує Гігею — богиню здоров'я, чистоти та гігієни, що в поєднанні з останньою знахідкою проливає нове світло на політеїстичний культ у римські часи та дозволяє припустити наявність у регіоні стародавньої скульптурної майстерні.

розкопки, археолог, голова статуї Афродіти, фото

"Ми знаємо, що в римські часи Афродіта та Діоніс існували під різними іменами. Ці знахідки важливі для нас, оскільки вони показують, що політеїстична культура Стародавньої Греції була поширена довгий час, не втративши свого значення в римську епоху", — сказав координатор розкопок Гохан Коскун.