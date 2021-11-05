Боги Стародавньої Греції. У Туреччині виявили статуї Афродіти та Діоніса (фото)

Знахідки в стародавньому місті Айзаной дозволяють припустити, що в цьому районі могла бути скульптурна майстерня.

Турецькі археологи з Університету Думлупінар виявили статуї Афродіти та Діоніса в стародавньому місті Айзаной, пише Heritage Daily.

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Айзаной був давньогрецьким полісом — містом-державою в західній Анатолії, розташованим на території нинішнього Чавдархісарі, неподалік Кютаг'ї на території сучасної Туреччини.

[ + – ] Голова скульптури Діоніса

Айзаной був заселений ще в бронзовому столітті, а в період еллінізму перетворився на важливий політичний і економічний центр. У місті карбували свої власні монети, а неподалік річки Пенкалас було зведено римський міст.

У 133 до н.е. місто дісталося Риму, ставши частиною римської провінції Фрігія Пакатіана. Залишки періоду, що збереглися, включають храм Зевса, комплекс театру-стадіону та давньоримський ринок мацеллум.

[ + – ] Голова скульптура Афродіти

Розкопки проводилися в межах проекту Пенкалас, де археологи знайшли дві голови, що зображують Афродіту — давньогрецьку богиню краси, хтивості, любові, задоволення та родючості, та Діоніса — бога виноградарства, вина, родючості та рослинності.

У ході попередніх розкопок археологи виявили фрагменти статуї, що зображує Гігею — богиню здоров'я, чистоти та гігієни, що в поєднанні з останньою знахідкою проливає нове світло на політеїстичний культ у римські часи та дозволяє припустити наявність у регіоні стародавньої скульптурної майстерні.

"Ми знаємо, що в римські часи Афродіта та Діоніс існували під різними іменами. Ці знахідки важливі для нас, оскільки вони показують, що політеїстична культура Стародавньої Греції була поширена довгий час, не втративши свого значення в римську епоху", — сказав координатор розкопок Гохан Коскун.