Боги Древней Греции. В Турции обнаружили статуи Афродиты и Диониса (фото)

Находки, найденные в древнем городе Айзаной, позволяют предположить, что в этом районе могла быть скульптурная мастерская.

Турецкие археологи из Университета Думлупынар обнаружили статуи Афродиты и Диониса в древнем городе Айзаной, пишет Heritage Daily.

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Айзаной был древнегреческим полисом — городом-государством в западной Анатолии, расположенным на территории нынешнего Чавдархисари, недалеко от Кютахьи на территории современной Турции.

[ + – ] Голова скульптуры Диониса

Айзаной был заселен еще в бронзовом веке, а в эллинистический период превратился в важный политический и экономический центр. В городе чеканили свои собственные монеты, а недалеко через реку Пенкалас был возведен римский мост.

В 133 году до н.э. город достался Риму, став частью римской провинции Фригия Пакатиана. Сохранившиеся остатки периода включают храм Зевса, комплекс театра-стадиона и древнеримский рынок мацеллум.

[ + – ] Голова скульптура Афродиты

Раскопки проводились в рамках проекта Пенкалас, где археологи нашли две головы, изображающие Афродиту — древнегреческую богиню красоты, похоти, любови, удовольствия и плодородия, и Диониса — бога виноградарства, вина, плодородия и растительности.

В ходе предыдущих раскопок археологи выявили фрагменты статуи, изображающей Гигею — богиню здоровья, чистоты и гигиены, что в сочетании с последней находкой проливает новый свет на политеистический культ в римские времена и позволяет предположить наличие в регионе древней скульптурной мастерской.

"Мы знаем, что в римские времена Афродита и Дионис существовали под разными именами. Эти находки важны для нас, поскольку они показывают, что политеистическая культура Древней Греции была распространена долгое время, не утратив своего значения в римскую эпоху", — заключил координатор раскопок Гохан Коскун.