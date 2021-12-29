Искусная работа. Ученые нашли фрагменты незаконченной статуи Римской эпохи (фото)

Статуя была найдена без головы, поэтому археологи не могут определить, кого она изображает, хотя традиционные обнаженные фигуры в греческой скульптуре обычно иллюстрируют богов или атлетов.

Археологи, проводящие раскопки в центре древнего города на севере Греции — Верии, обнаружили статую римской эпохи II или начала III века н.э., пишет Heritage Daily.

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Сам город имеет очень богатую историю и процветал в эпоху эллинизма. В нем когда-то проживала еврейская община, о чем повествуется в Новом Завете Библии. Город сдался Римской империи в 168 году до н.э. после битвы при Пидне, превратившись в церемониальный центр и одну из двух столиц римской провинции Македония.

[ + – ] Статуя высотой почти в метр лишена головы, поэтому археологи не могут определить, кого она изображает

Битва при Пидне, состоявшаяся 22 июня 168 г. до н.э. — решающее военное сражение в победе римлян над Македонией в Третьей Македонской войне.

[ + – ] Обнаруженная археологами мраморная статуя представляет собой юношу со спортивным телосложением, частично одетого в плащ

Обнаруженная археологами мраморная статуя представляет собой юношу со спортивным телосложением, частично одетого в плащ. Статуя высотой почти в метр лишена головы, поэтому археологи не могут определить, кого она изображает, хотя традиционные обнаженные фигуры в греческой скульптуре обычно иллюстрируют богов или атлетов.

[ + – ] Археологические раскопки в Верии

Исследователи считают, что скульптор явно был мастером своего дела, его работа имеет сходство со статуями греческих богов Аполлона и Гермеса. Археологам пока неясно, изображает ли статуя одного из богов, однако ее открытие и найденные сходства важны для историков. Они могут помочь исследователям понять школу скульптуры Верии и изучить этот вид изобразительного искусства с новой точки зрения.

[ + – ] Статуя Аполлона

Напомним, что в ходе своего недавнего исследования ученые обнаружили в Греции храм эллинистической эпохи и находившиеся в нем различные артефакты, включающие мраморные скульптуры детских голов, наконечники стрел, годы из железа и многое другое. Но что выделяет это святилище больше всего, так это то, что в нем упоминается город из "Илиады" Гомера.

А вот в древнем городе Айзаной (Турция) археологи наткнулись на статуи богини любви и красоты — Афродиты и бога вина и плодородия — Диониса. Артефакты, обнаруженные в древнем городе Айзаной, позволяют предположить, что в этом районе могла быть скульптурная мастерская.