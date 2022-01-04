Розміром із долоню. У Римі виявили теракотову статую у вигляді собачої голови (фото)

Визначити породу собаки поки що не вдалося через маленькі розміри статуетки. А що стосується її призначення, то, на думку вчених, собаче погруддя служило декорацією інтер'єру.

У Римі археологи відкопали стародавній похоронний комплекс, у якому зберігалася непошкоджена керамічна похоронна урна з фрагментами кісток і теракотовою статуєю у вигляді собачої голови, пише Daily Mail.

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Знахідку було виявлено випадково. Робітники, що прокладають труби для комунальної компанії Acea у міському кварталі Аппіо Латіно, натрапили на поховання та повідомили про це дослідникам.

У ході розкопок, що проводилися поряд із гробницями, було також виявлено рештки юнака, який був похований у простій ямі без труни.

Незвичайна статуетка

[ + – ] Визначити породу собаки археологам поки що не вдалося, тому що статуетка дуже маленька

Маленьке собаче погруддя, яке може поміститися в долоні, нагадує декоративні деталі дренажних систем, що використовуються в похилих приміщеннях. Однак статуетка втратила зливний отвор або ж взагалі його не мала, тому вчені не виключають, що вона була зроблена в суто декоративних цілях.

Визначити породу собаки археологам поки що не вдалося, тому що статуетка дуже маленька. На думку дослідників, це може бути як представник великої породи, так і маленької, оскільки породи собак значно змінилися за останні два тисячоліття.

[ + – ] Три гробниці знайшли на глибині приблизно 0,5 м під поверхнею сучасної вулиці

У римський період проводили селекційне розведення собак. Вони заводили чотирилапих як домашніх улюбленців, а також для охорони майна та худоби, причому однією з популярних порід був молоський собака родом зі Стародавньої Греції. Також вони тримали собак, які були схожі на сучасних ірландських вовкодавів, грейхаундів, мальтез і багатьох інших.

Похоронний комплекс

Як припускають учені, споруди, що становлять похоронний комплекс, були збудовані між І століттям до н.е та I століттям н.е. Три гробниці знайшли на глибині приблизно 0,5 м під поверхнею сучасної вулиці. Проте, на жаль, структури виявилися пошкодженими через попередні підземні інженерні роботи, що проводилися в цьому районі.

Усипальниці були збудовані на бетонній основі. Одна з них мала стіни з жовтого туфу (вулканічна або осадова гірська порода, що використовується як будівельний матеріал), друга була зроблена зі схожого на сітку матеріалу, а від третьої залишилася лише основа з ознаками пошкодження вогнем.

[ + – ] Як припускають учені, споруди, що становлять похоронний комплекс, були збудовані між І століттям до н.е та I століттям н.е.

Днями археологи в центральній Італії натрапили на етруський шолом, усередині якого було вигравіювано незвичайний напис із семи літер — HARN STE. Як припускають дослідники, напис вказує або місце походження шолома, або назву самого предмета чи його ім'я власника.

Також учені дізналися для чого в Стародавньому Римі використовували ляльок. Як виявилося, вони не були звичайними іграшками, насправді вони уособлювали майбутніх матерів і "готували" маленьких дівчаток до материнства.