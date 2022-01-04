Размером с ладонь. В Риме обнаружили терракотовую статую в виде собачьей головы (фото)

Определить породу собаки пока не удалось из-за маленьких размеров статуэтки. А что касается ее предназначения, то по мнению ученых, собачий бюст служил декорацией интерьера.

В Риме археологи откопали древний погребальный комплекс, в котором хранилась неповрежденная керамическая погребальная урна с фрагментами костей и терракотовой статуей в виде собачьей головы, пишет Daily Mail.

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Находка была обнаружена случайно. Рабочие, прокладывающие трубы для коммунальной компании Acea в городском квартале Аппио Латино, наткнулись на захоронения и сообщили об этом исследователям.

В ходе раскопок, проводившихся рядом с гробницами, были также обнаружены останки юноши, который был похоронен в простой яме без гроба.

Необычная статуэтка

[ + – ] Определить породу собаки археологам пока не удалось, так как статуэтка очень маленькая

Маленький собачий бюст, который может поместиться в ладони, напоминает декоративные детали дренажных систем, используемых в наклонных помещениях. Однако статуэтка лишилась сливного отверстия или же вообще его не имела, поэтому ученые не исключают, что она была сделана в чисто декоративных целях.

Определить породу собаки археологам пока не удалось, так как статуэтка очень маленькая. По мнению исследователей, это может быть как представитель крупной породы, так и маленькой, так как породы собак значительно изменились за последние два тысячелетия.

[ + – ] Три гробницы нашли на глубине примерно 0,5 м под поверхностью современной улицы

В римский период проводили селекционное разведение собак. Они заводили четырехлапых в качестве домашних любимцев, а также для охраны имущества и домашнего скота, причем одной из популярных пород была молосская собака родом из Древней Греции. Также они держали собак, которые были похожи на современных ирландских волкодавов, грейхаундов, мальтезе и многих других.

Погребальный комплекс

Как предполагают ученые, сооружения, составляющие погребальный комплекс, были построены между I веком до н.э и I веком н.э. Три гробницы нашли на глубине примерно 0,5 м под поверхностью современной улицы. Однако, к сожалению, структуры оказались поврежденными из-за предыдущих подземных инженерных работ, проводившимися в этом районе.

Усыпальницы были построены на бетонном основании. Одна из них имела стены из желтого туфа (вулканическая или осадочная горная порода, использующееся как строительный материал), вторая была сделана из похожего на сеть, материала, а от третьей осталось только основание с признаками повреждения огнем.

[ + – ] Как предполагают ученые, сооружения, составляющие погребальный комплекс, были построены между I веком до н.э и I веком н.э.

На днях археологи в центральной Италии наткнулись на этрусский шлем, внутри которого была выгравирована необычная надпись из семи букв — HARN STE. Как предполагают исследователи, надпись указывают либо на место происхождения шлема, либо на название самого предмета или же на имя его владельца.

Также ученые узнали для чего в Древнем Риме использовали кукол. Как оказалось, они не были обычными игрушками, на самом деле они олицетворяли будущих матерей и "готовили" маленьких девочек к материнству.