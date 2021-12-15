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Не просто игрушка. Археологи выяснили, для чего в Древнем Риме использовали кукол (фото)

Юлия Чайка
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Кукла Crepereia Tryphaena

Древнеримские куклы сильно отличались от нынешних Барби. Они были нацелены на то, чтобы сохранить внешность и образ реальных девочек, без идеализации тела.

В конце XIX века в Риме было сделано неожиданное открытие. Археологи обнаружили саркофаг в котором хранились хрупкие останки молодой римской девушки Crepereia Tryphaena, захороненные около 2000 лет назад, пишет Haaretz.

Необычность находки, вызвавшей всеобщее любопытство, заключалась в происхождении умершей, ведь девушка принадлежала к семье богатых вольноотпущенников (отпущенные на свободу или выкупившие себя рабы), а похоронена была на территории императорского поместья.

Как предполагают ученые, эта особая честь была оказана девушке за ее ведущую роль в управлении имуществом. И все же наибольший ажиотаж вызвало даже не необычное происхождение, а пышные и трогательные похороны девушки, поскольку она была похоронена вместе со своей куклой.

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Саркофаг Crepereia Tryphaena

Рождены, чтобы жениться

Детство римских девочек длилось недолго. Согласно римскому праву, девочки не могли вступать в брак до 12 лет. С 12 лет они уже считались физически, социально и юридически подходящими для брака, хотя большинство римских девушек выходили замуж позже, начиная с 15-летнего возраста.

В то время рождаемость девочек была выгодна семьям, поскольку тогда уровень смертности был высок не только среди детей, но и самих рожениц. Ранние браки поощрялись, особенно среди влиятельных семей, часто как средство заключения династических союзов, но также и для того, чтобы у женщины не было никаких половых связей, что считалось унизительным для мужа.

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Изысканно созданная кукла имела конечности, которые можно было двигать и сгибать

В Древнем Риме почтенные женщины должны были соответствовать женскому идеалу, полностью построенному вокруг семьи и брака.

"Женщины считались неспособными разумно обеспечивать себя в любом возрасте и находились под постоянной мужской властью", — рассказала сотрудница Капитолийского музея Надя Аньоли.

Несмотря на свой правовой статус "несовершеннолетних", женщины должны были брать на себя выполнения взрослых обязанностей, включая помощь в семейном бизнесе, заботу о детях, а также ведение домашнего хозяйства.

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Современная кукла Барби

Однако перед этим им нужно было провести церемонию. Накануне свадьбы девушкам необходимо было отложить все детские вещи, посвятив свои игрушки домашним богам — ритуал, свидетельствующий о переходе из девушки в женщину.

Однако накануне свадьбы Crepereia Tryphaena умерла, так и не успев пожертвовать игрушки. Девочка не должна была расставаться со своей куклой, поэтому игрушку похоронили вместе с ней.

Предназначение куклы

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Кукольный набор из саркофага Crepereia Tryphaena

Искусно изготовленная кукла имеет конечности, которые можно двигать и сгибать, подобно куклам, с которыми девочки играют сегодня. Кроме того, к кукле прилагались миниатюрные туалетные принадлежности, такие как маленькие зеркальца, изящная одежда и драгоценные украшения.

"Этот тип кукол производился только для девочек из очень богатых семей. Обычные куклы, сделанные из ткани или других материалов, были упрощенными версиями и не изображали анатомических деталей", — говорит Аньоли.

В те времена куклы предназначались не только для игр. Они также были олицетворением будущей матери и "готовили" юных девочек к материнству. Более того, эти куклы сильно отличались от нынешних Барби, они были нацелены на то, чтобы сохранить внешность и образ реальных девочек, без какой-либо идеализации тела.