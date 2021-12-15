Не просто іграшка. Археологи з'ясували, навіщо у Стародавньому Римі використовували ляльок (фото)

Давньоримські ляльки сильно відрізнялися від нинішніх Барбі. Вони були націлені на те, щоб зберегти зовнішність та образ реальних дівчаток, без ідеалізації тіла.

Наприкінці ХІХ століття у Римі було зроблено несподіване відкриття. Археологи виявили саркофаг, у якому зберігалися крихкі останки молодої римської дівчини Crepereia Tryphaena, поховані близько 2000 років тому, пише Haaretz.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Незвичайність знахідки, що викликала загальну цікавість, полягала в походженні померлої, адже дівчина належала до сім'ї багатих вільновідпущеників (відпущені на волю або раби, які викупили себе), а похована була на території імператорського маєтку.

Як припускають учені, цю особливу честь було надано дівчині за її провідну роль в управлінні майном. І все ж таки найбільший ажіотаж викликало навіть не незвичайне походження, а пишні і зворушливі похорони дівчини, оскільки вона була похована разом зі своєю лялькою.

[ + – ] Саркофаг Crepereia Tryphaena

Народжені, щоб одружитися

Дитинство римських дівчат тривало недовго. Згідно з римським правом, дівчатка не могли одружуватися до 12 років. З 12 років вони вже вважалися фізично, соціально та юридично придатними для шлюбу, хоча більшість римських дівчат виходили заміж пізніше, починаючи з 15-річного віку.

Тоді народжуваність дівчаток була вигідна сім'ям, оскільки тоді рівень смертності був високий серед дітей, та й самих породіль. Ранні шлюби заохочувалися, особливо серед впливових сімей, часто як засіб укладання династичних союзів, але також і для того, щоб жінка не мала жодних статевих зв'язків, що вважалося принизливим для чоловіка.

[ + – ] Вишукано створена лялька мала кінцівки, які можна було рухати та згинати

У Стародавньому Римі поважні жінки мали відповідати жіночому ідеалу, повністю побудованому навколо сім'ї та шлюбу.

"Жінки вважалися нездатними розумно забезпечувати себе в будь-якому віці та перебували під постійною чоловічою владою", — розповіла співробітниця Капітолійського музею Надя Аньолі.

Попри свій правовий статус "неповнолітніх", жінки повинні були брати на себе виконання дорослих обов'язків, включаючи допомогу в сімейному бізнесі, турботу про дітей, а також господарювання.

[ + – ] Сучасна лялька Барбі

Однак, перед цим їм треба було провести церемонію. Напередодні весілля дівчатам необхідно було відкласти всі дитячі речі, присвятивши свої іграшки домашнім богам – ритуал, що свідчить про перехід від дівчини до жінки.

Проте напередодні весілля Crepereia Tryphaena померла, так і не встигнувши пожертвувати іграшки. Дівчинка не мала розлучатися зі своєю лялькою, тому іграшку поховали разом з нею.

Призначення ляльки

[ + – ] Ляльковий набір із саркофагу Crepereia Tryphaena

Майстерно виготовлена лялька має кінцівки, які можна рухати і згинати, подібно до ляльок, з якими дівчатка грають сьогодні. Крім того, до ляльки додавались мініатюрні туалетні приналежності, такі як маленькі дзеркальця, витончений одяг та дорогоцінні прикраси.

"Цей тип ляльок вироблявся тільки для дівчаток з дуже багатих сімей. Звичайні ляльки, виготовлені з тканини або інших матеріалів, були спрощеними версіями і не зображували анатомічних деталей", — говорить Аньолі.

У той час ляльки призначалися не тільки для ігор. Вони також були уособленням майбутньої матері та "готували" юних дівчаток до материнства. Більше того, ці ляльки сильно відрізнялися від нинішніх Барбі, вони були націлені на те, щоб зберегти зовнішність та образ реальних дівчаток, без будь-якої ідеалізації тіла.