Внутри этрусского шлема археологи нашли необычную древнюю надпись (фото)

Ученые предполагают, что надпись может указывать на место происхождения предмета, название самого шлема или имя его владельца.

Внутри этрусского шлема, обнаруженного в центральной Италии в древнем городе Вульчи, была найдена необычная надпись, которая может пролить новый свет на военную организацию этой дороманской цивилизации, пишет Archeology News Network.

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Этрусски — представители древнего народа, проживающие на северо-западе Апеннинского полуострова. Их цивилизация достигла своего расцвета в VI веке до н. э.

Бронзовый шлем, датируемый серединой 4 века до н. э., был найден еще в 1928 году, однако тогда археологи не заметили никакой надписи. И лишь спустя 90 лет, при повторном изучении, наткнулись на буквы.

[ + – ] Обнаруженный археологами этрусский шлем

Надпись, выгравированная внутри шейного валика шлема состоит из семи букв — HARN STE. По предположению археологов, они указывают либо на место происхождения объекта, либо на название самого шлема или же на имя владельца.

На самом деле это очень необычная надпись, которая предлагает важную информацию для реконструкции военной организации и эволюции военного искусства на итальянском полуострове до гегемонии Рима.

Судя по стилю и мастерству изготовления, можно с уверенностью сказать, что шлем принадлежал этрусскому воину. В то время в центральной Италии изобиловали кровавые конфликты между местными племенами, которые боролись за господство на полуострове или просто за выживание, находясь под угрозой распространения кельтов, которые в 390 году до н.э. разгромили Рим.

Причем это произошло задолго до того, как основанный на берегу реки Тибр в 753 году до н.э. Рим, стал мировым центром власти и расширился в эпоху своего имперского господства, захватив всю территорию Средиземноморья.

[ + – ] По предположению археологов, надпись указывают либо на место происхождения предмета, либо на название самого шлема или же на имя владельца

О чем рассказывает шлем?

Найденный шлем рассказывает археологам кое-что о тех годах полных крови, насилия и войн за господство на итальянском полуострове. Так, например, тот факт, что надпись находится на внутренней стороне шлема, может свидетельствовать о том, что его владелец обычно помечал свои вещи именно таким образом. Как отметили историки, для воина это усиливало чувство принадлежности к жизненно важному предмету.

Однако помимо этого, шлем также предоставляет информацию о системе кузниц, в которых этруски изготавливали свое оружие. Ученые считают возможным, что шлем был изготовлен не в Вульчи, где его нашли, а где-то в районе нынешнего центрального итальянского города Перуджа.

Тито Ливио, историк, живший в I веке до н.э., рассказал о существовании этрусского лагеря под названием "Ахарман", где собрались войска накануне битвы при Сентине во время третьей Самнитской войны в 295 году до н.э. между Римом и лигой этрусков, галлов, умбров и других племен.

[ + – ] Название Ахарнам звучит немного похоже на нынешний город Чивитела д'Арна, недалеко от Перуджи, и надпись HARN STE, прочитанная одним словом, могла быть образована от названия этого города или его окрестностей

Название Ахарнам звучит немного похоже на нынешний город Чивитела д'Арна, недалеко от Перуджи, и надпись HARN STE, прочитанная одним словом, могла быть образована от названия этого города или его окрестностей. Что примечательно, на других этрусских артефактах и археологических находках ученые обнаружили похожие надписи, включая "Havrna", "Havrenies" и "Harenies".

Тем не менее исследователи подчеркивают, что невозможно с уверенностью установить, совпадает ли сохранившееся имя с именем его последнего владельца, поскольку такие предметы часто переходили из рук в руки в качестве военных трофеев.

Среди прочих интересных находок в Италии в пещере Арма Вейрана исследователи нашли старейшее в Европе место погребения младенца, возрастом 10 тысяч лет. Что примечательно, на момент смерти девочке было всего 40-50 дней.

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