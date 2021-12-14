Возрастом 10 тысяч лет: ученые обнаружили старейшее в Европе захоронение младенца

В Италии археологи обнаружили украшенное захоронение девочки, которой на момент смерти было всего 40-50 дней.

Останки девочки-младенца обнаружили в пещере Арма Вейрана на северо-западе Италии археологи из Университета штата Колорадо в Денвере. Девочку назвали Неви. Радиоуглеродный анализ ее зубов показал, что, когда она умерла ей было всего от 40 до 50 дней. Учитывая возраст захоронения, а это 10 тысяч лет, оно является самым старым подобным захоронением в Европе. По словам ученых, данная находка показывает эгалитарный характер похорон того времени, сообщает Daily Mail.

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[ + – ] Останки младенца, которые нашли археологи Фото: Daily Mail

Возле останков младенца, ребенка охотников-собирателей, археологи обнаружили украшения: бусы из ракушек и коготь филина. По словам ученых, эта находка говорит об эгалитарном характере захоронений того времени. Такое захоронение ребенка говорит о том, что детей считали полноценными людьми.

[ + – ] Схема захоронения младенца Фото: Daily Mail

Захоронение Неви похоже на захоронение младенцев, возрастом 11,5 тысяч лет, которые ранее были обнаружены на Аляске, говорят археологи. Это говорит о том, что признание младенцев полноправными людьми могло прийти из культуры людей, которые мигрировали из Европы в Северную Америку.

[ + – ] Украшения, найденные рядом с младенцем Фото: Daily Mail

В течении нескольких лет работы в пещере Арма Вейрана, археологи обнаружили много древних артефактов. В том числе и инструменты, созданные 50 тысяч лет назад. Изучив украшения, с которыми была похоронена Неви, ученые обнаружили, что каждое из них было сделано с особой тщательностью. Археологи считают, что возможно эти украшения отдали для украшения захоронения другие члены группы проживающих здесь охотников-собирателей. Анализ зубов Неви показал не только то,что ей было всего 40-50 дней, когда она умерла, но и то, что ее мать питалась растительной пищей.

[ + – ] Люди из раннего мезолита. Иллюстрация Фото: Daily Mail

"Есть много человеческих захоронений, сделанных около 14 тысяч лет назад. Но, что касается позднего периода верхнего палеолита и самого раннего периода мезолита, то их очень мало. И очень редко можно найти захоронения младенцев", — говорит Джейми Ходжкинс из Университета штата Колорадо в Денвере.

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