Ученые разгадали загадку древнего захоронения с пикантной надписью богини любви

Исследователи смогли узнать, что делает чаша с провокационной надписью в могиле ребенка.

Ученые недавно обнаружили, что в древнегреческом кремационном захоронении, которому почти 3000 лет, было похоронено больше людей, чем считалось ранее, сообщает Livescience

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Считалось, что в гробнице, был похоронен только ребенок, но новый анализ костей показал, что там находились останки по крайней мере трех взрослых. Это может объяснить давнюю загадку: почему в гробнице присутствует чаша с пикантной надписью, которая была бы неуместной в могиле ребенка.

Пикантная надпись

На глиняном сосуде, известном как Чаша Нестора, имеется трехстрочная надпись, которая заканчивается обещанием, что всякий, кто пил из чаши, будет охвачен желанием Афродиты, древнегреческой богини красоты и любви.

Эксперты долго не могли понять, почему такое послание оставили в могиле ребенка, и новое открытие может помочь объяснить это, говорят ученые.

"Мы вновь открыли нераскрытое дело", — говорит Мелания Гиганте из Падуанского университета в Италии.

Захоронение является частью древнегреческого города Питекусай, который находился на острове Искья в Тирренском море, у западного побережья Италии. Город датируется восьмым веком до нашей эры, и в период с 1952 по 1982 год археологи раскопали здесь около 1300 гробниц.

Гробница 168

Одна из гробниц, названная "Кремация 168", более известна как "Гробница чаши Нестора", которую так назвали из-за найденного здесь сосуда для питья вина под названием котила. На чашке имеется один из старейших сохранившихся образцов древнегреческой письменности.

В знаменитой поэме "Илиада" Гомер описал золотую чашу, которую мог поднять только ее владелец, герой Нестор. Но глиняный сосуд, найденный в гробнице 168, представляет собой простую чашу. Но надпись на ней как бы является отсылкой к мифическому кубку Нестора.

[ + – ] Чаша Нестора. Фото: LiveScience

Текст надписи

Три строки текста на глиняной чаше на древнегреческом, написаны гекзаметром (строка стихов с шестью акцентами), что, как считают ученые, является отсылкой к Гомеру.

Текст гласит: "Я — чаша Нестора, из которой приятно пить. Кто выпьет эту чашу полностью, тем сразу же овладеет желание Афродиты в прекрасной короне".

Только взрослые и животные

В захоронении 168 было найдено больше сотни фрагментов костей. Ученые провели идентификацию этих останков и обнаружили, что 130 костей были человеческими, а 45 принадлежали животным.

В рамках нового исследования ученые выяснили, что фрагменты костей принадлежали трем взрослым людям. Хотя ученым не удалось узнать, сколько им было лет и были ли они родственниками, результаты анализа исключили возможность того, что в гробнице находился ребенок, говорят исследователи.

[ + – ] Фрагменты костей, найденные в гробнице 168. Фото: LiveScience

Согласно исследованию, человеческие останки и останки животных были сожжены одинаково. Животных в могиле могли оставить в качестве пищи для загробной жизни.

"Еще многое предстоит узнать о поселении Питекусай", — говорит Гиганте. "Это исследование — это первый шаг к более полному изучению не только гробницы Чаши Нестора, но также погребальных обычаев в ранней истории Древней Греции".

Первое исследование

Чашу или котилу, согласно ранним исследованиям изготовили на острове Родос, недалеко от Греции, в 8 веке до нашей эры. Кроме надписей, на ней имеются и рисунки в геометрическом стиле. Согласно предыдущим данным, это была могила ребенка возрастом от 10 до 14 лет, тело которого сначала сожгли на костре, а потом похоронили. Кроме знаменитой чаши, в могиле нашли 25 фрагментов и других глиняных сосудов.

Остров Искья

[ + – ] Остров Искья. Фото: wikipedia

Искья – это вулканический остров в Тирренском море. Он расположен на северной оконечности Неаполитанского залива, примерно в 30 километрах от города Неаполь. Он имеет размеры примерно 10 км с востока на запад и 7 км с севера на юг, имеет около 34 км береговой линии и площадь 46,3 квадратных километра. Он почти полностью покрыт горами. Самая высокая вершина – это гора Эпомео, высотой 788 метров. На острове проживает около 60 000 человек.