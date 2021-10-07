Учені розгадали загадку стародавнього поховання з пікантним написом богині любові

Дослідники змогли дізнатися, що робить чаша з провокаційним написом у могилі дитини.

Учені нещодавно виявили, що в давньогрецькому кремаційному похованні, якому майже 3000 років, було поховано більше людей, ніж вважалося раніше, повідомляє Livescience.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Вважалося, що в гробниці була похована тільки дитина, але новий аналіз кісток показав, що там були останки принаймні трьох дорослих. Це може пояснити давню загадку: чому в гробниці є чаша з пікантним написом, який був би недоречним у могилі дитини.

Пікантний напис

На глиняній посудині, відомій як Чаша Нестора, є трирядковий напис, який закінчується обіцянкою, що всякий, хто пив з чаші, буде охоплений бажанням Афродіти, давньогрецької богині краси і любові.

Експерти довго не могли зрозуміти, чому таке послання залишили в могилі дитини, і нове відкриття може допомогти пояснити це, кажуть учені.

"Ми знову відкрили нерозкриту справу", — говорить Меланія Гіганте з Падуанського університету в Італії.

Поховання є частиною давньогрецького міста Пітекусай, яке розташовувалося на острові Іск'я в Тірренському морі, біля західного узбережжя Італії. Місто датується восьмим століттям до нашої ери, і в період з 1952 по 1982 рік археологи розкопали тут близько 1300 гробниць.

Гробниця 168

Одна з гробниць, названа "Кремація 168", більш відома як "Гробниця чаші Нестора", яку так назвали через знайдену тут посудину для пиття вина під назвою котила. На чашці є один з найстаріших збережених зразків давньогрецької писемності.

У знаменитій поемі "Іліада" Гомер описав золоту чашу, яку міг підняти тільки її власник, герой Нестор. Але глиняний посуд, знайдений у гробниці 168, являє собою просту чашу. Але напис на ній наче є відсиланням до міфічного кубка Нестора.

[ + – ] Чаша Нестора. Фото: кора Земли

Текст напису

Три рядки тексту на глиняній чаші давньогрецькою, написані гекзаметром (рядок віршів з шістьма акцентами), що, як вважають учені, є відсиланням до Гомера.

Текст говорить: "Я — чаша Нестора, з якої приємно пити. Хто вип'є цю чашу повністю, того відразу ж опанує бажання Афродіти в прекрасній короні".

Тільки дорослі і тварини

У похованні 168 було знайдено понад сотню фрагментів кісток. Учені провели ідентифікацію цих останків і виявили, що 130 кісток були людськими, а 45 належали тваринам.

У межах нового дослідження вчені з'ясували, що фрагменти кісток належали трьом дорослим людям. Хоча вченим не вдалося дізнатися, скільки їм було років і чи були вони родичами, результати аналізу виключили можливість того, що в гробниці була дитина, кажуть дослідники.

[ + – ] Фрагменти кісток, знайдені в гробниці 168. Фото: кора Земли

Згідно з дослідженням, людські останки й останки тварин були спалені однаково. Тварин у могилі могли залишити як їжу для загробного життя.

"Ще багато чого треба дізнатися про поселення Пітекусай", — говорить Гіганте. "Це дослідження — перший крок до більш повного вивчення не тільки гробниці Чаші Нестора, але також похоронних звичаїв у ранній історії Стародавньої Греції".

Перше дослідження

Чашу, або котилу, згідно з ранніми дослідженнями, виготовили на острові Родос, недалеко від Греції, у 8 столітті до нашої ери. Крім написів, на ній є і малюнки в геометричному стилі. Згідно з попередніми даними, це була могила дитини віком від 10 до 14 років, тіло якої спочатку спалили на багатті, а потім поховали. Крім знаменитої чаші, у могилі знайшли 25 фрагментів й інших глиняних посудин.

Острів Іск'я

[ + – ] Острів Іск'я. Фото: wikipedia

Іск'я — це вулканічний острів у Тірренському морі. Він розташований на північній частині Неаполітанської затоки, приблизно за 30 кілометрів від міста Неаполь. Він має розміри приблизно 10 км зі сходу на захід і 7 км з півночі на південь, має близько 34 км берегової лінії і площу 46,3 квадратних кілометрів. Він майже повністю покритий горами. Найвища вершина — це гора Епомео, заввишки 788 метрів. На острові проживає близько 60 000 чоловік.