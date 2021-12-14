Віком 10 тисяч років: учені виявили найстаріше в Європі поховання немовляти

В Італії археологи виявили оздоблене поховання дівчинки, якій на момент смерті було лише 40-50 днів.

Останки дівчинки-немовляти виявили в печері Арма Вейрана на північному заході Італії археологи з Університету штату Колорадо в Денвері. Дівчинку назвали Неві. Радіовуглецевий аналіз її зубів показав, що коли вона померла, їй було всього від 40 до 50 днів. Враховуючи вік поховання, а це 10 тисяч років, воно є найстарішим подібним похованням у Європі. За словами вчених, ця знахідка показує егалітарний характер похорону того часу, повідомляє Daily Mail.

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[ + – ] Останки немовляти, які знайшли археологи Фото: Daily Mail

Біля останків немовляти, дитини мисливців-збирачів, археологи виявили прикраси: намисто з черепашок та кіготь пугача. За словами вчених, ця знахідка говорить про егалітарний характер поховань того часу. Таке поховання дитини свідчить, що дітей вважали повноцінними людьми.

[ + – ] Схема поховання немовляти Фото: Daily Mail

Поховання Неві схоже на поховання немовлят віком 11,5 тисяч років, які раніше були виявлені на Алясці, кажуть археологи. Це говорить про те, що визнання немовлят повноправними людьми могло прийти з культури людей, які мігрували з Європи до Північної Америки.

[ + – ] Прикраси, знайдені поруч із немовлям Фото: Daily Mail

Протягом кількох років роботи в печері Арма Вейрана археологи виявили багато стародавніх артефактів. Зокрема інструменти, створені 50 тисяч років тому. Вивчивши прикраси, з якими була похована Неві, учені виявили, що кожна з них була зроблена з особливою ретельністю. Археологи вважають, що, можливо, ці прикраси віддали для прикраси поховання інші члени групи мисливців-збирачів, які проживали тут. Аналіз зубів Неві показав не тільки те, що їй було лише 40-50 днів, коли вона померла, але й те, що її мати харчувалася рослинною їжею.

[ + – ] Люди з раннього мезоліту. Ілюстрація Фото: Daily Mail

"Є багато людських поховань, зроблених близько 14 тисяч років тому. Але, що стосується пізнього періоду верхнього палеоліту і раннього періоду мезоліту, то їх дуже мало. І дуже рідко можна знайти поховання немовлят", — каже Джеймі Ходжкінс з Університету штату Колорадо в Денвері.

Нагадуємо, що вчені розгадали загадку стародавнього поховання з пікантним написом богині кохання.