Всередині етруського шолома археологи знайшли незвичайний древній напис (фото)

Вчені припускають, що напис може вказувати на місце походження предмета, назву самого шолома чи його власника.

Всередині етруського шолома, виявленого в центральній Італії в стародавньому місті Вульчі, було знайдено незвичайний напис, який може пролити нове світло на військову організацію цієї дороманської цивілізації, пише Archeology News Network.

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Етруськи — представники стародавнього народу, що проживають на північному заході Апеннінського півострова. Їхня цивілізація досягла свого розквіту в VI столітті до н. е.

Бронзовий шолом, датований серединою 4 століття до н. е., був знайдений ще в 1928 році, проте тоді археологи не помітили жодного напису. І лише через 90 років, при повторному вивченні, натрапили на літери.

[ + – ] Виявлений археологами етруський шолом

Напис, вигравіруваний всередині шийного валика шолома, складається з семи літер — HARN STE. За припущеннями археологів, вони вказують або місце походження об'єкта, або назву самого шолома чи ім'я власника.

Насправді, це дуже незвичайний напис, який пропонує важливу інформацію для реконструкції військової організації та еволюції військового мистецтва на італійському півострові до гегемонії Риму.

Судячи з стилю та майстерності виготовлення, можна з упевненістю сказати, що шолом належав етруському воїну. У той час у центральній Італії рясніли криваві конфлікти між місцевими племенами, які боролися за панування на півострові або просто за виживання, перебуваючи під загрозою поширення кельтів, які у 390 році до н.е. розгромили Рим.

До того ж це сталося задовго до того, як заснований на березі річки Тибр у 753 до н.е. Рим став світовим центром влади і розширився в епоху свого імперського панування, захопивши всю територію Середземномор'я.

[ + – ] За припущеннями археологів, напис вказує або місце походження предмета, або на назву самого шолома або на ім'я власника

Про що розповідає шолом?

Знайдений шолом дещо розповідає археологам про ті роки повних крові, насильства та воєн за панування на італійському півострові. Так, наприклад, той факт, що напис знаходиться на внутрішній стороні шолома, може свідчити, що його власник зазвичай позначав свої речі саме таким чином. Як зазначили історики, для воїна це посилювало почуття приналежності до життєво важливого предмета.

Однак, крім того, шолом також надає інформацію про систему кузень, в яких етруски виготовляли свою зброю. Вчені вважають за можливе, що шолом був виготовлений не у Вульчі, де його знайшли, а десь у районі нинішнього центрального італійського міста Перуджа.

Тіто Лівіо, історик, який жив у I столітті до н.е. між Римом та лігою етрусків, галлів, умбрів та інших племен.

[ + – ] Назва Ахарнам звучить трохи схоже на нинішнє місто Чівітела д'Арна, неподалік Перуджі, а напис HARN STE міг бути утворений від назви цього міста або його околиць

Назва Ахарнам звучить трохи як нинішній місто Чівітела д'Арна, недалеко від Перуджі, і напис HARN STE, читаючи одним словом, могла бути сформована від назви цього міста або його околиць. Що цікаво, на інших етруських артефактах та археологічних знахідках вчені виявили схожі написи, включно з "Havrna", "Havrenies" та "Harenies".

Проте дослідники підкреслюють, що неможливо з упевненістю встановити, чи збігається збережений напис з ім'ям його останнього власника, оскільки такі предмети часто переходили з рук в руки як військові трофеї.

Серед інших цікавих знахідок в Італії в печері Арма Вейрана дослідники знайшли найстаріше в Європі місце поховання немовляти віком 10 тисяч років. Що примітно, на момент смерті дівчинці було лише 40-50 днів.

Також у ході недавнього дослідження експерти з'ясували для чого у Стародавньому Римі дівчинки використовували ляльки. Як виявилося, вони не були просто іграшками, насправді ляльки були втіленням майбутньої матері та "готували" юних дівчаток до материнства.