Маленький шукач скарбів. В Іспанії голодний борсук розкопав сховок римських монет (фото)

Виявлений поруч із лігвом тварини скарб містить понад 200 монет щонайменше 1600-річної давності. Вони були зроблені з міді та бронзи.

Барсук, що закопався в печеру на північному заході Іспанії, допоміг виявити скарб римських монет, захований там протягом століть, пише Smithsonian Magazine.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Місцевий житель Роберто Гарсія під час прогулянки знайшов монети та викликав археологів, які виявили, що 90 монет було викопано борсуком. Як розповів археолог і керівник розкопок Альфонсо Фанхул Пераза, прибувши на місце, він та його команда знайшли дірку, яка вела до нори борсука, та землю навколо неї, повну монет.

Обстеживши печеру Ла Куеста, розташовану в муніципалітеті Градо, команда знайшла загалом 209 монет пізньоримської епохи, датованих періодом між 200 і 400 роками до н.е. Монети, на думку археологів, були викарбувані в таких місцях як Константинополь (нині Стамбул), Греція та Лондон. Вони були зроблені з міді та бронзи.

[ + – ] Як вважають дослідники, борсук викопав скарб у пошуках їжі або укриття під час сильної снігової бурі, що обрушилася на Іспанію в січні 2021 року.

Хоча в цьому районі вчені знайшли й інші давньоримські монети, включаючи сховок із 14 золотими монетами, виявлений у 1930-х роках, нова знахідка є найбільшим набором таких монет, коли-небудь виявлених на півночі Іспанії.

Як вважають дослідники, борсук викопав скарб у пошуках їжі або укриття під час сильної снігової бурі.

Звідки взялися знайдені монети?

Римські війська прибули на Піренейський півострів, де сьогодні розташовані Іспанія та Португалія, у 219 році до н.е., витіснивши жителів Карфагена. А щоб повністю підкорити різноманітні племінні групи півострова, Риму знадобилося майже 200 років.

[ + – ] Монети, на думку археологів, були викувані в таких місцях як Константинополь (нині Стамбул), Греція та Лондон

Регіон залишався під владою Риму до початку V століття, коли такі групи як свеви, вандали та вестготи почали чинити опір контролю імперії.

Фанхул Пераза зазначає, що біженці, які ховалися в цьому районі під час конфліктів між групами, що воюють, швидше за все, сховали монети в печері.

Наразі знахідку очищають і незабаром виставлять на загальний огляд у Археологічному музеї Астурії. Команда планує повернутися в цей район для подальших розкопок і досліджень, а також з'ясувати, чи була печера просто укриттям, чи в цьому районі жили люди.

[ + – ] Одна з виявлених монет

Археологи вважають, що там можна знайти ще більше артефактів і що майбутні відкриття можуть допомогти історикам краще зрозуміти падіння Римської імперії та становлення середньовічних королівств на півночі Іспанії.

Серед інших не менш цікавих археологічних знахідок варто виділити руїни легендарного храму Геркулеса, знайдені вченими під водою на берегах Іспанії в Кадиській бухті. Як з'ясувалося, це були залишки давно втраченого фінікійського храму бога Мелькарта.

А ось в Англії вчені натрапили на римське місто та сотні унікальних знахідок. Серед артефактів були кераміка, скляні судини, різні прикраси, залишки косметик, монети та навіть кайдани.