Вчені виявили рідкісні монети із зображенням Карла Великого (фото)

Портрет правителя показує, що у Карла Великого було кругле обличчя і вуса, але що виділяло його найбільше, то це коротка шия.

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Рідкісну срібну монету 1200-річної давності придбали на інтернет-аукціоні представники групи німецьких музеїв, які займаються дослідженнями історії культури, пише Live Science.

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Монету продавав француз, який захотів збудувати будинок, але йому не вистачало грошей. Він згадав, що успадкував колекцію монет від свого діда фермера. Переглянувши цю колекцію, чоловік виявив монету Карла Великого, відому як динарій, і виставив її на аукціон на eBay.

Представники групи муніципальних музеїв Route Charlemagne в Ахені (Німеччина) вирішили взяти участь у торгах та отримати монету із зображенням Карла Великого та його імператорського титулу: "Імператор Август". Цей титул був використаний Карлом Великим як наслідування імператора Октавіана Августа, першого римського імператора. Цим титулом користувалися багато імператорів Римської імперії.

Карл Великий, що правив з 768 по 814 рік н.е., був відомий як король франків та перший правитель, що об'єднав Західну та Центральну Європу після падіння Західної Римської імперії у 5 столітті н.е. За допомогою своєї політичної влади, військової могутності та тісних зв'язків з Ватиканом Карла Великого у 800 році н.е. під час різдвяної меси коронував римський імператор. Тому не дивно, що на портреті цієї монети він справді зображений римським імператором.

На головному уборі короля є лавровий вінок, що було незвичайно для франкських королів. Портрет також показує, що Карл Великий мав кругле обличчя, вуса та коротку шию. На зворотному боці монети зображена будівля з християнським хрестом, яка виглядає як щось середнє між римським храмом та церквою.

Всього існує близько 50 динарів з портретом Карла Великого, створеним за його життя, причому на більшості з них є тільки ім'я імператора, без портрета.

[ + – ] На зворотному боці монети зображено будинок із християнським хрестом, який виглядає як щось середнє між римським храмом та церквою

Де і коли монету викарбували?

Монета, швидше за все, була викарбувана в Ахені через важливість міста, оскільки саме там Карл Великий народився і помер. Але дата її карбування залишається загадкою. Після коронації римським імператором він відразу використав титул " Імператор Август", знайдений на монеті. Незважаючи на те, що він уже був коронований у 800 році, він не використав цей титул до 812 року. А все через те, що це було пов'язано з його дипломатичними зв'язками з Візантією.

Натомість Карл Великий використав титул "Імператор, який керує Римською імперією". І лише 812 року, коли Візантійська імперія визнала імператорство Карла Великого, він почав використовувати титул, знайдений на монеті, що робить це можливою датою карбування грошового знака.

Монета також могла бути викарбувана у 813 році, коли син Карла Великого, Людовик I Благочестивий, був призначений співправителем і мав подібне карбування. Карл Великий був хворий протягом останніх трьох-чотирьох років свого життя, тобто приблизно у 810-814 роках, і був особливо стурбований майбутнім імперії. У нього залишився лише один син, якого він призначив співправителем у 813 році. Одна з теорій полягає в тому, що монети з портретом були створені в останній рік його життя. Тобто в той час, коли він, мабуть, прагнув упорядкованої наступності.

Інша ідея полягає в тому, що ці монети були спеціально призначені для святкування коронації імператора і тому не служили грошима, як інші динари Карла Великого, які існують у значно більшій кількості без портрета та імператорського титулу.

Нагадаємо, що в січні цього року в Іспанії знайшли скарбницю з римських монет 1600-річної давності. Але що дивує найбільше, так це те, що відкриття зробив маленький борсук, який був дуже голодний і намагався знайти собі їжу.