Канадский золотоискатель нашел мумию шерстистого мамонта возрастом 35 000 лет

По словам ученых, это наиболее целая мумия млекопитающего, которую когда-либо находили в Северной Америке.

Во время своей работы по поиску золота, работник золотодобывающей компании наткнулся на мумию детеныша шерстистого мамонта, который умер примерно 35 тысяч лет назад. Удивительная находка была обнаружена во время раскопок вечной мерзлоты в известном своими залежами золота регионе Клондайк, на территории Юкон на северо-западе Канады. Этот детеныш мамонта немного больше, чем другая известная мумия детеныша этого животного, которую обнаружили в Сибири в 2007 году и является самой полной мумией млекопитающего в Северной Америке, сообщает The Guardian.

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Работник золотодобывающей компании обнаружил мумию детеныша мамонта во время поиска залежей драгоценного метала на участке с очень подходящим к ситуации названием – Эврика-Крик. После того, как о находке стало известно ученым, они сразу же направились к месту раскопок и успели изъять останки животного до того, как над регионом пронеслась буря с обильным дождем и грозой.

"Это действительно невероятная находка. Это одна из лучших мумий животных ледникового периода, которую когда–либо находили в мире и это точно самая наиболее целая мумия млекопитающего в Северной Америке. Если бы мы не успели вовремя извлечь эту мумию детеныша шерстистого мамонта из грунта, то она точно сильно бы пострадала от ливня", — говорит канадский палеонтолог Грант Зазула.

[ + – ] Идеально сохранившаяся мумия детеныша-самки имеет возраст примерно 35 тысяч лет

По словам ученого, идеально сохранившаяся мумия детеныша-самки имеет возраст примерно 35 тысяч лет.

"Это невероятный уровень сохранности мумии. Она просто идеальна. Хорошо сохранились туловище, хвост, уши и даже хобот. Я считаю, что это важнейшее открытие в палеонтологии Северной Америки", — говорит Зазула.

Тщательное обследование туловища животного показало, что большинство участков кожи и шерсти сохранились в первозданном виде.

[ + – ] Тщательное обследование туловища животного показало, что большинство участков кожи и шерсти сохранились в первозданном виде Фото: The Guardian

"Я считают, что этому мамонтенку было чуть больше месяца, когда он умер. Длина его тела составляет 140 сантиметров, а это немного больше, чем размер мумии детеныша шерстистого мамонта, которую обнаружили в Сибири в 2007 году", — говорит Зазула.

Ученые обнаружили в желудке животного остатки травы. Поэтому исследователи пришли к выводу, что перед самой смертью мамонтенок пасся на местном пастбище. Скорее всего, животное не смогло выбраться из грязи и погибло. Потом тело мумифицировалось и замерзло во время ледникового периода.

[ + – ] Работник золотодобывающей компании обнаружил мумию детеныша мамонта во время поиска залежей драгоценного метала на участке с очень подходящим к ситуации названием – Эврика-Крик. После того, как о находке стало известно ученым, они сразу же направились к месту раскопок и успели изъять останки животного до того, как над регион нашла буря в виде дождя с громом и молнией Фото: The Guardian

"Этот детеныш мамонта бродил здесь в поисках пищи, но по каким-то причинам попал в ловушку, из которой не смог выбраться. Я думаю, что смерть наступила очень и очень быстро", — говорит Зазула.

По словам ученого, впереди его ожидают недели, а может быть и месяцы, которые пойдут на изучение найденной мумии детеныша мамонта.

Что касается региона Клондайк, то он стал известен благодаря "золотой лихорадке" в конце 19 века. Тогда в течение 2 лет на север Канады отправились около 100 тысяч человек. Только 40 тысяч добрались к месту назначения и лишь четырем тысячам удалось найти здесь золото. Хотя до сих пор золотодобывающие компании находят залежи золота под вечной мерзлотой.

Как уже писал Фокус ученые рассказали, почему вымерли мамонты и какого цвета на самом деле была у них шерсть.

Также Фокус писал о том, ученые хотят воскресить шерстистых мамонтов, чтобы создать абсолютно новый вид слонов, живущих на севере.