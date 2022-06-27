Канадський золотошукач знайшов мумію шерстистого мамонта віком 35 000 років

За словами вчених, це найбільш ціла мумія ссавця, яку будь-коли знаходили в Північній Америці.

Під час своєї роботи з пошуку золота, працівник золотодобувної компанії натрапив на мумію дитинчати шерстистого мамонта, яке померло приблизно 35 тисяч років тому. Дивовижна знахідка була виявлена під час розкопок вічної мерзлоти у відомому своїми покладами золота регіоні Клондайк на території Юкону на північному заході Канади. Це дитинча мамонта трохи більше, ніж інша відома мумія дитинчати цієї тварини, яку виявили в Сибіру в 2007 році і є найповнішою мумією ссавця в Північній Америці, повідомляє The Guardian.

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Працівник золотодобувної компанії виявив мумію дитинчати мамонта під час пошуку покладів дорогоцінного металу на ділянці з назвою, що дуже пасує ситуації, — Еврика-Крик. Після того, як про знахідку стало відомо вченим, вони одразу ж попрямували до місця розкопок і встигли вилучити рештки тварини до того, як над регіоном пройшла буря з дощем ігрозою.

"Це справді неймовірна знахідка. Це одна з найкращих мумій тварин льодовикового періоду, яку коли-небудь знаходили у світі, і це точно найбільш ціла мумія ссавця в Північній Америці. Якби ми не встигли вчасно витягти цю мумію дитинчати шерстистого мамонта, вона точно б сильно постраждала від зливи", — каже канадський палеонтолог Грант Зазула.

[ + – ] Мумія дитинчати-самки, що ідеально збереглася, має вік приблизно 35 тисяч років

За словами вченого, мумія дитинчата-самки, що ідеально збереглася, має вік приблизно 35 тисяч років.

"Це неймовірний рівень збереженості мумії. Вона просто ідеальна. Добре збереглися тулуб, хвіст, вуха та навіть хобот. Я вважаю, що це найважливіше відкриття в палеонтології Північної Америки", — каже Зазула.

Ретельне обстеження тулуба тварини показало, що більшість ділянок шкіри та вовни збереглися в первозданному вигляді.

[ + – ] Ретельне обстеження тулуба тварини показало, що більшість ділянок шкіри та вовни збереглися в первозданному вигляді Фото: The Guardian

"Я вважаю, що цьому мамонтеняті було трохи більше місяця, коли воно померло. Довжина його тіла становить 140 сантиметрів, а це трохи більше, ніж розмір мумії дитинчати шерстистого мамонта, яку виявили в Сибіру 2007 року", — каже Зазула.

Учені виявили в шлунку тварини залишки трави. Тому дослідники дійшли висновку, що перед самою смертю мамонтеня паслося на місцевому пасовищі. Швидше за все, тварина не змогла вибратися з бруду й загинула. Потім тіло муміфікувалося та замерзло стало під час льодовикового періоду.

[ + – ] Працівник золотодобувної компанії виявив мумію дитинчати мамонта під час пошуку покладів дорогоцінного металу на ділянці з назвою, що дуже пасує ситуації, — Еврика-Крик. Після того, як про знахідку стало відомо вченим, вони одразу ж попрямували до місця розкопок і встигли вилучити рештки тварини до того, як над регіоном пройшла буря у вигляді дощу з громом і блискавкою Фото: The Guardian

"Це дитинча мамонта блукало тут у пошуках їжі, але з якихось причин потрапило в пастку, з якої не змогло вибратися. Я думаю, що смерть настала дуже й дуже швидко", — каже Зазула.

За словами вченого, попереду на нього чекають тижні, а, може, й місяці, які підуть на вивчення знайденої мумії дитинчати мамонта.

Щодо регіону Клондайк, то він став відомий завдяки "золотій лихоманці" наприкінці 19 століття. Тоді протягом 2 років на північ Канади вирушило близько 100 тисяч людей. Лише 40 тисяч дісталися місця призначення та лише чотирьом тисячам вдалося знайти тут золото. Хоча досі золотодобувні компанії знаходять поклади золота під вічною мерзлотою.

Як уже писав Фокус, учені розповіли, чому вимерли мамонти і якого кольору насправді була в них шерсть.

Також Фокус писав про те, що вчені хочуть воскресити вовняних мамонтів, щоб створити абсолютно новий вид слонів, що живуть на півночі.