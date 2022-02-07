Вогняна буря охопила 10% Землі: вчені знайшли сліди пожежі, що спричинила льодовиковий період

Вчені запропонували нову гіпотезу появи тисячолітнього етапу чергового похолодання наприкінці останнього льодовикового періоду.

За словами дослідників, приблизно 12 800 років тому 10% поверхні Землі охопили страшні пожежі, які спровокували появу етапу тисячолітнього похолодання, відомого як пізній дріас. Згідно з гіпотезою, вогненну бурю на Землі викликали уламки комети, діаметр якої становив близько 100 км, повідомляє ScienceAlert.

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Пожежі, що виникли на території приблизно 10 млн. квадратних кілометрів, спровокували появу хмар попелу, які піднялися в атмосферу і завдяки цьому розпочався тисячолітній період чергового похолодання наприкінці останнього льодовикового періоду.

"Ми вважаємо, що в атмосферу Землі потрапили уламки великої комети, які й спричинили цю катастрофу", — говорить Адріан Мелотт з Університету штату Канзас.

У різних частинах планети вчені у межах дослідження виявили різні хімічні ознаки пожеж, що палали тисячі років тому — двоокис вуглецю, нітрати, аміак та інші. Також вчені виявили ознаки того, що соснові ліси були спалені, їх замінили тополі, які з'являються на безплідних землях.

[ + – ] Вчені вважають, що в атмосферу Землі потрапили уламки великої комети, які й спричинили страшні пожежі Фото: Bridenstine

У процесі дослідження вчені з'ясували, що разом із рослинністю згоріло і багато тварин. Також дослідники знайшли сліди високої концентрації платини, що зустрічається в астероїдах та кометах, що є свідченням влучення на Землю у цей період часу уламків позаземного об'єкта.

Вчені вважають, що зникнення рослинності, тварин, а також похолодання вплинуло і на людську популяцію, яка трохи скоротилася.

Згідно з гіпотезою вчених, пожежі, які були викликані осколками комети, призвели до тисячолітнього періоду похолодання в кінці останнього льодовикового періоду, який відомий як пізній дріас. Хоча це похолодання Землі іноді пов'язують із зміною океанічних течій.

Вчені всього світу все ще продовжують сперечатися, що саме викликало період тисячолітнього похолодання приблизно 13 тисяч років тому, після якого клімат став перетворюватися на той, який існує сьогодні.

"Ця гіпотеза все ще залишається гіпотезою, але ми виявили багато доказів того, що пожежі та подальше похолодання були викликані саме втручанням із космосу", — каже Мелотт.