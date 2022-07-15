У Чилі рибалки виловили гігантського оселедця: цю рибу вважають провісницею катастроф (відео)

Риба завдовжки 4,9 метра могла вийти на поверхню через рух тектонічних плит. У зв'язку з цим деякі побоюються руйнівних цунамі та землетрусів.

Біля берегів Чилі рибалки виловили рибу завдовжки 4,9 метра. Згідно з повір'ями, ця морська істота, яку також називають "оселедцевим королем", є провісником землетрусів і цунамі, оскільки може виходити на поверхню через рухи тектонічних плит. Також вважається, що той, хто впіймав цю рибу, буде проклятий. Про це пише портал Lad Bible.

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Майже п'ятиметрову веслоносу рибу спіймала група рибалок із міста Аріка. У публікації наголошується, що повір'я, згідно з яким риба є провісником катастроф, належить, зокрема, японській культурі. Довжина таких істот може досягати 11 метрів, вони живуть у глибокій воді та випливають на поверхню лише у випадках, якщо вони захворіли, вмирають чи розмножуються.

У зв'язку з цим виникають припущення щодо того, що "оселедець" виплив на поверхню на тлі зміни клімату. Хоча ця теорія так і не була науково підтверджена, чилійська влада тепер має розглянути, що саме привело рибу на поверхню.

За даними видання National Geographic, вид виловленого чилійцями оселедця є найдовшою кістковою рибою у світі, проте побачити її можна рідко, оскільки вона живе на глибині близько 1 кілометра. Реальної небезпеки для людини вони не становлять, оскільки харчуються крихітним планктоном.

"Хоча оселедці, ймовірно, були джерелом багатьох історій про морських зміїв і морських чудовиськ, вони навряд чи небезпечні для людей... Іноді на поверхні води бачили оселедців, але вчені вважають, що їх заганяє туди шторм або сильна течія або вони виявляються там, коли зазнають лиха чи вмирають", — ідеться в матеріалі.

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