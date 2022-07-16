У Великій Британії ввели надзвичайний стан через спеку, очікується +40

Міністр охорони здоров'я країни закликав британців заздалегідь підготуватися до аномальних температур, які очікуються в понеділок і вівторок.

У Великій Британії ввели надзвичайний стан через спеку, яку тут очікують у понеділок-вівторок. Про це пише видання ВВС News.

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У країні також випустили перше в історії червоне попередження про екстремальні температурні умови.

Як повідомляється, приблизно температура підніметься до +40-41 градусів у центральній частині, включаючи Лондон, Манчестер і Йорк. Через це в країні вже змінюють розклад рух залізничного транспорту, уроків у школах, а також обмежується прийом не ургентних пацієнтів у лікарнях.

На міських дорогах планують розкидати пісок, щоби зменшити танення асфальту. Крім того, через спеку може знадобитися допомога більшій кількості водіїв, оскільки автомобілі перегріватимуться.

В Агентстві з безпеки охорони здоров'я Великобританії попереджають лікарів, що смерть через перегрівання може бути й у здорових людей. Тут очікують на підвищений попит на машини швидкої допомоги в цей період.

Міністр охорони здоров'я Стів Барклай, зі свого боку, розповів про підготовку системи охорони здоров'я до наближення аномальних температур. Зокрема, планують збільшити кількість операторів у кол-центрах і задіяти додаткові потужності.

Чиновник також рекомендував жителям країни подбати про себе заздалегідь і підготувати місця, де можна перечекати спеку, а також запастись водою. Барклай просить британців звертати увагу на своїх сусідів і родичів, особливо тих, хто може бути особливо вразливий у цей період.

Людям також порадили не пересуватися містом і за його межами в цей час без зайвої потреби.

Як зазначається, хвиля аномальних температур, що виникла в Північній Африці, поширюється Європою і вже викликала лісові пожежі в Португалії, Франції та Іспанії. У Франції також зафіксували температуру близько 40 градусів за Цельсієм, і наступного тижня очікується ще більша спека.

Нагадаємо, у Чилі рибалки виловили гігантського оселедеця, якого вважають провісником катастроф. Риба завдовжки 4,9 метра могла вийти на поверхню через рух тектонічних плит. У зв'язку з цим деякі побоюються руйнівних цунамі та землетрусів.

Учені також розповіли, яку спеку може витримати людське тіло. Нове дослідження показує, що можлива межа може бути нижчою, ніж припускають багато людей.