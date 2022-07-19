Плавиться асфальт і вирують пожежі: Лондон накрила рекордна спека (відео)

Вперше в історії температура у Великій Британії перевищила 40 градусів. У понад 34 населених пунктах сьогодні побито попередні температурні рекорди країни.

Сьогоднішній день офіційно став найспекотнішим в історії Великобританії, температура повітря вперше перевищила 40 градусів за Цельсієм. Як повідомляє ВВС, температурні рекорди зафіксовані у понад 34 населених пунктах країни.

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У столиці Сполученого Королівства вирують пожежі. Так, місцеві ЗМІ стежили за розвитком ситуації з чоловіком в одному з районів міста, яке виявилося забарикадованим у своєму будинку через вогонь. Як писали журналісти, він почав рити траншею, щоб вогонь не дістався вхідних дверей.

[ + – ] Пожежа у Веннінгтоні Фото: trump-elections

Міська пожежна служба звернулася до населення з проханням негайно повідомляти про всі осередки спалаху. Уточнюється, що протягом дня бригади паралельно боролися із десятьма окремими пожежами по всьому Лондону.

Найважча ситуація склалася в селі Веннінгтон у передмісті столиці, де через пожежі вже зруйновано вісім будинків і церкву. Загоряння в населеному пункті гасили понад сотню пожежників, проте надвечір вівторка основні осередки вдалося взяти під контроль.

У лондонському аеропорту Хітроу також зафіксували нову рекордну температуру — 40,2°. Як розповіли журналісти, тут скасували польоти через те, що злітно-посадкові смуги почали плавитися під дією спеки.

На залізницях Великобританії також скасували частину потягів, застерігаючи населення від далеких поїздок. Таке рішення довелося ухвалити, зокрема тому, що через високі температури почали деформуватися рейки, що загрожує призвести до аварій.

Поліція також просить людей не намагатися охолонути у водоймах, вже кілька людей у країні потонуло через це.

У столиці повідомляють про неймовірне навантаження на місцеві лікарні та пункти швидкої допомоги.

Як уточнюють метеорологи, у середу, 20 липня, температура трохи знизиться.

Спека призводить до суттєвих спалахів не лише у Великій Британії. Бурхливі пожежі змушують тисячі людей залишати свої будинки у Франції, Португалії, Іспанії та Греції.

Нагадаємо, у Великій Британії через загрозу екстремальних температур ввели надзвичайний стан. Міністр охорони здоров'я країни закликав британців заздалегідь підготуватися до аномальної спеки.

Раніше Фокус писав, як можна рятуватися від спеки. Експерти підкреслюють, що важливо уникати зневоднення та відновлювати мінерали, які ми втрачаємо, коли потіємо.