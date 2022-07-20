Перебои с транспортом и сотни погибших: Западную Европу накрыла аномальная жара

Европейские государства уже больше недели страдают от экстремальных температур. Аномальная жара привела к пожарам, которые бушуют не только в лесах, но и в населенных пунктах. В Португалии погибло более тысячи местных жителей.

Большинство государств Западной Европы уже больше недели страдают от высоких температур. В разных городах уже побиты исторические рекорды, а разрушительные пожары бушуют не только в лесах, но и в населенных пунктах.

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[ + – ] Пожары в Великобритании стали настоящим адом для пожарных.

Аномальная жара в Великобритании: "абсолютный ад"

Аномальная жара, накрывшая Соединенное Королевство в понедельник, 18 июля, стала настоящим "температурным апокалипсисом". 19 июля официально теперь считается самым теплым днем в истории страну за весь период метеорологических наблюдений. Столбики термометров перевалили за 40 градусов.

Как сообщает издание BBC News, 19 июля стал самым загруженным рабочим днем для лондонской пожарной команды со времен Второй мировой войны. Бригадам пришлось пришлось бороться с многочисленными пожарами при рекордно высоких температурах. Журналистам пожарные описали вчерашний день как "абсолютный ад".

Сегодня ситуация в большинстве регионов немного улучшилась, уточняют журналисты. Однако транспортное сообщение все еще полностью не восстановлено. Издание информирует, что аномальная жара привела к отмененным поездам в разных регионах страны. Утром 19 июля также задержали или полностью отменили порядка двух десятков поездов, следующих из Лондона. А там, где составы все-таки ходят, возникла проблема с перегруженностью. Также очевидцы сообщили, что кое-где рельсы оказались деформированы.

Издание также писало о плавящихся взлетно-посадочных полосах в аэропортах. Из-за этого возникли перебои и с авиасообщением.

Между тем, в восточной и юго-восточной Англии сегодня ожидаются мощные грозы и ливни.

[ + – ] Сегодня к вечеру температура в Великобритании немного снизилась.

Аномальная жара во Франции: эвакуация

В пятнадцати регионах Франции установили красный уровень опасности. В городе Безье зафиксирован исторический рекорд – здесь температура поднялась до +40,4 градусов по Цельсию.

На юго-западе зафиксированы крупнейшие пожары за последние 30 лет. В городе Ла-Тест-де-Бюш огонь бушует уже неделю.

Однако наиболее сложной остается ситуация в департаменте Жиронда, где пожар захватил площадь в 100 тыс. кв. км. Здесь огонь уже уничтожил более 10 тыс. га лесных насаждений. Около 11 тыс. местных жителей покинули свои дома, более 20 тыс. местная власть и спасатели эвакуировали с туристических баз и отелей.

[ + – ] Зарево от пожаров во Франции.

Аномальная жара в Германии: Саксонская Швейцария под угрозой

Для Германии 19 июля также стало самым жарким днем этого года. В некоторых регионах сегодня зафиксировано +38C.

Крупный пожар произошел в национальном парке Саксонская Швейцария на востоке страны. В его тушении, которое длилось около 20 часов, принимали участие около сотни пожарных. Как рассказали в районной администрации в Пирне, двое из них получили травмы.

На правом берегу Эльбы площадь возгорания составила около 2,5 тыс. кв. м.

Аномальная жара в Португалии: более 1 тыс. погибших

В Португалии, где температура также превысила 40 градусов, аномальная жара забрала жизни уже 1063 человек, сообщила глава управления здравоохранения страны Граса Фрейтас. По ее словам, температура будет продолжать расти, поэтому людям придется научиться жить в таких экстремальных условиях.

"Португалия входит в число регионов земного шара, которые могут больше всего пострадать от высоких температур", – подчеркнула чиновница.

Аномальная жара, продолжающаяся засуха и плохое управление лесами стали причиной нескольких лесных пожаров.

В последние несколько дней здесь температура немного упала, однако все равно остается выше обычной.

Ранее Фокус рассказывал, как Великобритания переживает аномальную жару. Вчера предыдущие температурные рекорды были побиты более чем в 34 населенных пунктах.

Мы также писали, как можно спасаться от жары. Эксперты подчеркивают, что важно избегать обезвоживания и восполнять минералы, которые мы теряем, когда потеем.