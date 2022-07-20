Перебої з транспортом та сотні загиблих: Західну Європу накрила аномальна спека

Європейські держави вже більше тижня страждають на екстремальні температури. Аномальна спека призвела до пожеж, які вирують не лише в лісах, а й у населених пунктах. У Португалії загинули понад тисячу місцевих жителів.

Більшість держав Західної Європи вже більше тижня страждають від високих температур. У різних містах вже побито історичні рекорди, а руйнівні пожежі вирують не лише в лісах, а й у населених пунктах.

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[ + – ] Пожежі у Великій Британії стали справжнім пеклом для пожежників.

Аномальна спека у Великій Британії: "абсолютне пекло"

Аномальна спека, що накрила Сполучене Королівство у понеділок, 18 липня, стала справжнім "температурним апокаліпсисом". 19 липня офіційно тепер вважається найтеплішим днем історії країни за весь період метеорологічних спостережень. Стовпчики термометрів перевалили за 40 градусів.

Як повідомляє видання BBC News, 19 липня став найзавантаженішим робочим днем для лондонської пожежної команди з часів Другої світової війни. Бригадам довелося боротися з численними пожежами за рекордно високих температур. Журналістам пожежники описали вчорашній день як "абсолютне пекло".

Сьогодні ситуація в більшості регіонів трохи покращала, уточнюють журналісти. Проте транспортне сполучення досі повністю не відновлене. Видання повідомляє, що аномальна спека призвела до скасованих поїздів у різних регіонах країни. Вранці 19 липня також затримали або повністю скасували близько двох десятків поїздів, що прямують з Лондона. А там, де потяги таки ходять, виникла проблема з перевантаженістю. Також очевидці повідомили, що подекуди рейки виявилися деформованими.

Видання також писало про злітно-посадкові смуги, що плавляться в аеропортах. Через це виникли перебої з авіасполученням.

Тим часом у східній та південно-східній Англії сьогодні очікуються потужні грози та зливи.

[ + – ] Сьогодні до вечора температура у Великій Британії трохи знизилася.

Аномальна спека у Франції: евакуація

У п'ятнадцяти регіонах Франції встановили червоний рівень небезпеки. У місті Безьє зафіксовано історичний рекорд — тут температура піднялася до +40,4 градусів за Цельсієм.

На південному заході зафіксовано найбільші пожежі за останні 30 років. У місті Ла-Тест-де-Бюш вогонь вирує вже тиждень.

Однак найскладнішою залишається ситуація в департаменті Жиронда, де пожежа захопила площу 100 тис. кв. км. Тут вогонь вже знищив понад 10 тис. га лісових насаджень. Близько 11 тис. місцевих жителів залишили свої будинки, понад 20 тис. місцева влада та рятувальники евакуювали з туристичних баз та готелів.

[ + – ] Заграва від пожеж у Франції.

Аномальна спека у Німеччині: Саксонська Швейцарія під загрозою

Для Німеччини 19 липня також стало найспекотнішим днем цього року. У деяких регіонах сьогодні зафіксовано 38 градусів за Цельсієм.

Велика пожежа сталася у національному парку Саксонська Швейцарія на сході країни. У її гасінні, яке тривало близько 20 години, брали участь близько сотні пожежників. Як розповіли у районній адміністрації у Пірні, двоє з них отримали травми.

На правому березі Ельби площа займання становила близько 2,5 тис. кв. м.

Аномальна спека в Португалії: понад 1 тис. загиблих

У Португалії, де температура також перевищила 40 градусів, аномальна спека забрала життя вже 1 063 осіб, повідомила голова управління охорони здоров'я країни Граса Фрейтас. За її словами, температура продовжуватиме збільшуватися, тому людям доведеться навчитися жити за таких екстремальних умов.

"Португалія входить до регіонів земної кулі, які можуть найбільше постраждати від високих температур", — підкреслила чиновниця.

Аномальна спека, посуха, що продовжується, і погане управління лісами стали причиною декількох лісових пожеж.

В останні кілька днів тут температура трохи впала, проте все одно залишається вищою за звичайну.

Раніше Фокус розповідав, як Великобританія переживає аномальну спеку. Вчора попередні температурні рекорди було побито у понад 34 населених пунктах.

Ми також писали, як можна рятуватися від спеки. Експерти підкреслюють, що важливо уникати зневоднення та відновлювати мінерали, які ми втрачаємо, коли потіємо.