Спека в Європі: у Німеччині понад дві доби горить парк Саксонська Швейцарія (відео)

Як повідомляють місцеві ЗМІ, ситуація залишається напруженою. Вогонь поширився на 250 гектарів лісу, який вважається національним надбанням.

У Німеччині продовжує горіти національний парк Саксонської Швейцарії. Про це пише німецьке видання Spiegel.

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Пожежа вирує в лісі вже понад дві доби, і поки що її так і не змогли локалізувати. За цей час, як розповідають журналісти, вогонь поширився на 250 га території лісу. Роботи з гасіння утруднені через пересічену місцевість та мертву деревину.

У двох із п'яти районів займання ситуація залишається напруженою. Як заявив виданню представник окружного управління Саксонської Швейцарії та Східних Рудних гір Томас Кунц, територія важкопрохідна, тож дістатися до вогнищ пожежі важко.

148 екстрених служб у ніч на 27 липня змогли запобігти подальшому поширенню вогню. За прогнозом, сьогодні в цій місцевості очікуються дощі, й пожежники сподіваються, що це зможе полегшити їхню роботу.

Спочатку пожежа почалася в чеському національному парку вранці 24 липня, проте наступного дня перекинулася на територію Німеччини.

Пожежа у Бранденбурзі

Учора німецькі ЗМІ також писали про лісову пожежу на півдні Бранденбурга. Сотні людей із населених пунктів у цьому районі були змушені залишити свої будинки. У гасінні пожежі було задіяно приблизно 400 екстрених служб, семеро пожежників зазнали поранень, шістьох госпіталізували. У селищі Кельса повністю згорів свинокомплекс.

"Загинула велика кількість тварин", — розповіли журналістам місцеві жителі.

[ + – ] Пожежа у Бранденбурзі Фото: dpa-international.com

Спочатку площа пожежі була близько 100 га, але надвечір вогонь поширився на територію до 800 га. Рятувальники повідомляли, що гасіння пожежі може тривати кілька днів. Вони побоюються, що через сильні пориви вітру вогонь може розгорітися ще сильніше.

Нагадаємо, аномальна спека в Європі викликала пожежі у лісовій місцевості та населених пунктах у різних країнах.

Як повідомлялося, через екстремальні температури у Великій Британії плавився асфальт, а також виявилися деформовані рейки на залізничних коліях. Унаслідок транспортне сполучення по всій країні вийшло з графіка: потяги затримували, частину авіарейсів повністю скасували.