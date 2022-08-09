У Європі очікується найнебезпечніша посуха за останні 500 років, — Єврокомісія

Майже 50% європейської території викликають тривогу у представників Європейської обсерваторії посухи (EDO). У плані клімату поточний рік ще екстремальніший, ніж 2018-й.

Старша наукова співробітниця служби боротьби з посухою Європейської комісії Андреа Тореті попередила, що посуха, яка охопила більшу частину Європи, може виявитися найбільш екстремальною, починаючи зXVI ст. Про це повідомляє Sky News.

За словами Тореті, щодо клімату Європа переживає свій гірший рік за останні пів століття, хоча для більшої точності знадобиться ретроспективно докладне дослідження.

"Ми ще не проводили повне дослідження, але, виходячи зі свого досвіду, гадаю, цей рік ще більш екстремальний у плані спеки, ніж навіть у 2018-му", — пояснила співробітниця Європейського дослідницького центру.

Через високу температуру влітку 2018 року обсяги врожаю основних культур, які вирощують у Центральній та Північній Європі, скоротилися на 50%, але дощі на півдні континенту дозволили збалансувати врожай. Такий рідкісний ефект "гойдалок" запобіг регіональній посусі і дозволив уникнути стрибків цін на продовольство.

Зараз ситуація зворотна, більша частина Європи схильна до аномальної спеки, що негативно позначається на виробництві харчових продуктів, енергії, питної води та дикої природи.

Майже 50% європейської території викликають тривогу у представників Європейської обсерваторії посухи (EDO), ці території оцінюють як друга з трьох категорій посухи.

Найбільшу тривогу викликають 17% територій, на яких потерпають сільгоспкультури.

Італія — одна з найбільш постраждалих країн, у деяких районах, на які припадає понад третина сільськогосподарського виробництва країни, оголошено надзвичайний стан.

Деякі населені пункти у сільській місцевості Франції залишилися без питної води через найсильнішу за всю історію посуху.

Страждають також землі Румунії, Угорщини та України, а в Іспанії та Португалії спека провокує лісові пожежі.

За прогнозами, площа посушливих земель розширюватиметься.

Раніше Фокус повідомляв, що через спеку у Великій Британії очікується нашестя ос-ласунів. Через різке підвищення температури на британських островах спостерігається зростання популяції небезпечних комах.

Нагадаємо, що в Німеччині протягом двох діб горів парк Саксонська Швейцарія. Вогонь охопив 250 га лісу, який вважається національним надбанням.