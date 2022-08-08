Жара вызвала нашествие ос-сладкоежек в Великобритании

Из-за резкого повышения температуры и, как следствие, увеличения популяции опасных насекомых, эксперты уже назвали текущий год "годом осы". По мере взросления осам требуется новый источник энергии — и страсть к сахару только возрастает.

По информации экспертов, к концу лета над британскими островами пронесется огромный рой ос, которые поглощают сладкое. Условия жары идеально подходят для размножения этих хищных насекомых, сообщает The Daily Mail.

Популяция ос меняется из года в год, а выживание во многом зависит от климатических условий.

Из-за резкого повышения температуры и, как следствие, увеличения популяции, эксперты уже назвали текущий год "годом осы".

По мере взросления стремление поглощать сахар у этих насекомых только возрастает, в дальнейшем, когда личинки развиваются до полноразмерных ос, требуется новый источник энергии.

Жителей Великобритании советуют по возможности избегать сладких продуктов, например газированных напитков и леденцов, чтобы избежать укусов полосатых насекомых.

Себастьян Поммеруль, менеджер программы "Остановим ос — остановим вредителей" сказал, что у его коллег в этом году работы вдвое больше, чем в прошлые.

"В этом году мы ежедневно проводим от 10 до 12 мероприятий [по борьбе с осами]. В прошлом году их было пять", — пояснил он.

Во избежание укусов, эксперты также советуют не пытаться от них отмахиваться, поскольку это только еще больше раздражает ос.

При укусе жало нужно немедленно удалить, однако делать это нужно не с помощью пинцета, что вызовет распространение яда.

Затем пораженный участок нужно промыть мыльной водой и приложить лед, чтобы уменьшить отек.

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