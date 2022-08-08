Спека викликала нашестя ос-ласунів у Великій Британії

Через різке підвищення температури і, як наслідок, збільшення популяції небезпечних комах, експерти вже назвали поточний рік "роком оси". У міру дорослішання осам потрібно нове джерело енергії — і пристрасть до цукру лише зростає.

За інформацією експертів, до кінця літа над британськими островами пройде величезний рій ос, які поглинають солодке. Умови спеки ідеально підходять для розмноження цих хижих комах, повідомляє The Daily Mail.

Населення змінюється рік у рік, а виживання багато в чому залежить від кліматичних умов.

Через різке підвищення температури та, як наслідок, збільшення популяції, експерти вже назвали поточний рік "роком оси".

У міру дорослішання прагнення поглинати цукор у цих комах тільки зростає, надалі, коли личинки розвиваються до повнорозмірних ос, потрібне нове джерело енергії.

Жителям Великобританії радять по можливості уникати солодких продуктів, наприклад газованих напоїв та льодяників, щоб уникнути укусів смугастих комах.

Себастьян Поммеруль, менеджер програми "Зупинимо ос — зупинимо шкідників" сказав, що у його колег цього року роботи вдвічі більше, ніж у минулі.

"Цього року ми щодня проводимо від 10 до 12 заходів [боротьби з осами]. Минулого року їх було п'ять", — пояснив він.

Щоб уникнути укусів, експерти також радять не намагатися від них відмахуватися, оскільки це ще більше дратує ос.

При укусі жало потрібно негайно видалити, проте робити це потрібно не за допомогою пінцету, що викликає поширення отрути.

Потім уражену ділянку потрібно промити мильною водою і прикласти лід, щоб зменшити набряк.

Нагадаємо, що через нашестя метеликів в Ульянівській області РФ постраждали 2 тис. гектарів лісу. Місцеві жителі турбуються про долю врожаю картоплі та соняшника.

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