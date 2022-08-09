Сильна посуха допомогла виявити в Італії бомбу часів Другої світової війни (відео)

Приблизно 3 тисячі людей довелося евакуювати перед тим, як італійські військові висадили в повітря 450-кілограмову бомбу.

Неймовірно сильна посуха допомогла виявити в річці на півночі Італії нерозірвану американську бомбу, яка пролежала тут з часів Другої світової війни, повідомляє ScienceAlert.

Європу поглинула надзвичайно сильна спека і серед постраждалих країн опинилася й Італія. Дуже високі температури спровокували появу сильних посух у різних регіонах країни. Саме завдяки посусі рівень найдовшої річки в Італії — річки По, яка знаходиться на півночі країни, знизився. Вода, що відступила, оголила берег біля одного з сіл недалеко від міста Мантуя, на якому місцеві рибалки і виявили неушкоджену бомбу.

[ + – ] Вода, що відступила, оголила берег біля одного з сіл недалеко від міста Мантуя, на якому місцеві рибалки і виявили неушкоджену бомбу. Фото: ScienceAlert

Військові, які прибули на місце події, визначили, що це 450-кілограмова бомба американського виробництва, яка не розірвалася після падіння і пролежала в річці понад 70 років, тобто з часів Другої світової війни.

[ + – ] Військові, які прибули на місце події, визначили, що це 450-кілограмова бомба американського виробництва, яка не розірвалася після падіння і пролежала в річці понад 70 років, тобто з часів Другої світової війни Фото: Seneca-Guns

Італійським військовим довелося евакуювати близько 3 тисяч місцевих жителів, перед тим, як вони провели знешкодження бомби. Для того, щоб це зробити, військові перевезли бомбу в спеціальний кар'єр на відстані 45 км від місця, де її виявили. За допомогою керованого вибуху бомбу було знищено. Внаслідок цього вибуху ніхто не постраждав.

Літо в Європі і, зокрема, в Італії, продовжує показувати температурні рекорди. Експерти прогнозують, що через зміну клімату подібні високі температури в Європі стануть звичайним явищем. Цього можна уникнути, якщо значно скоротити викиди парникових газів в атмосферу.

У багатьох містах Європи, у червні та у липні фіксували рекордні показники температури. Що стосується столиці Італії, то в Римі в червні було зареєстровано найвищу температуру за всю історію спостережень у цій країні — 40,5 градусів Цельсія.

Варто згадати, що через неймовірну спеку став зменшуватися рівень води в третій за розмірами річки в Італії — річці Тибр. Саме на її берегах у середині 8 століття до нашої ери було засновано місто Рим. Так ось, у річці Тибр настільки впав рівень води, що у червні цього року стало чітко видно руїни мосту, який збудували ще за імператора Нерона, що правив Римською імперією з 54 по 68 рік нашої ери. До речі, руїни цього давньоримського мосту з'являються лише під час дуже сильних посух. І саме таку було зареєстровано в Італії.

[ + – ] У річці Тибр настільки впав рівень води, що у червні цього року стало чітко видно руїни мосту, який збудували ще за імператора Нерона, що правив Римською імперією з 54 по 68 рік нашої ери. Фото: Seneca-Guns

Повертаючись до річки По, на березі якої виявили бомбу, то в липні влада Італії оголосила надзвичайний стан у регіоні, що знаходиться поряд з річкою. Це було зроблено через дуже сильну посуху, яка впливає на вирощування сільськогосподарської продукції. У районі річки По сконцентровано третину всього сільськогосподарського виробництва Італії.

Фокус вже писав про те, що липень 2022 став одним з найспекотніших місяців в історії. Липень цього року став шостим найспекотнішим місяцем в історії Європи та одним із трьох найспекотніших місяців у світі.

4 роки тому, як уже писав Фокус, в італійському місті Болонья виявили авіабомбу часів Другої світової війни, яка важила 45 кг. Тоді довелося евакуювати приблизно 7 тисяч людей.