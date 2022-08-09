Сильная засуха помогла обнаружить в Италии бомбу времен Второй мировой войны (видео)

Примерно 3 тысячи человек пришлось эвакуировать перед тем, как итальянские военные взорвали 450-килограмовую бомбу.

Невероятно сильная засуха помогла обнаружить в реке на севере Италии неразорвавшуюся американскую бомбу, которая пролежала здесь со времен Второй мировой войны, сообщает ScienceAlert.

Европу захлестнула невероятно сильная жара и среди пострадавших стран оказалась и Италия. Очень высокие температуры спровоцировали появление сильных засух в разных регионах страны. Именно благодаря засухе, уровень самой длинной реки в Италии – реки По, которая находится на севере страны, снизился. Отступившая вода обнажила берег у одной из деревень недалеко от города Мантуя, на котором местные рыбаки и обнаружили неповрежденную бомбу.

[ + – ] Отступившая вода обнажила берег у одной из деревень недалеко от города Мантуя, на котором местные рыбаки и обнаружили неповрежденную бомбу Фото: ScienceAlert

Военные, которые прибыли на место события, определили, что это 450-киллоггамовая бомба американского производства, которая не разорвалась после падения и пролежала в реке больше 70 лет, то есть со времен Второй мировой войны.

[ + – ] Военные, которые прибыли на место события, определили, что это 450-киллоггамовая бомба американского производства, которая не разорвалась после падения и пролежала в реке больше 70 лет, то есть со времен Второй мировой войны Фото: Live Science

Итальянским военным пришлось эвакуировать примерно 3 тысячи местных жителей, перед тем, как они провели обезвреживание бомбы. Для того, чтобы это сделать военные перевезли бомбу в специальный карьер на расстоянии в 45 км от места, где ее обнаружили. С помощью управляемого взрыва бомба была уничтожена. В результате этого взрыва никто не пострадал.

Лето в Европе и в частности в Италии, продолжает показывать температурные рекорды. Эксперты прогнозируют, что из-за изменения климата подобные высокие температуры в Европе станут обыденным явлением. Этого можно избежать лишь значительно, сократив выбросы парниковых газов в атмосферу.

Во многих городах Европы, в июне и в июле фиксировали рекордные показатели температуры. Что касается столицы Италии, то в Риме в июне была зарегистрирована самая высокая температура за всю историю наблюдений в этой стране – 40,5 градусов Цельсия.

Стоит вспомнить о том, что из-за невероятной жары стал уменьшаться уровень воды в третьей по размерам реки в Италии — реке Тибр. Именно на ее берегах в середине 8 века до нашей эры был основан город Рим. Так вот, в реке Тибр настолько упал уровень воды, что в июне этого года стали отчетливо видны руины моста, который построили еще при императоре Нероне, который правил Римской империей с 54 по 68 год нашей эры. Кстати руины этого древнеримского моста появляются только во время очень сильных засух. И именно такая была зарегистрирована в Италии.

[ + – ] В реке Тибр настолько упал уровень воды, что в июне этого года стали отчетливо видны руины моста, который построили еще при императоре Нероне, который правил Римской империей с 54 по 68 год нашей эры Фото: Live Science

Возвращаясь к реке По, на берегу которой обнаружили бомбу, то в июле власти Италии объявили чрезвычайное положение в регионе, который находится рядом с рекой. Это было сделано из-за очень сильной засухи, которая влияет на выращивание сельскохозяйственной продукции. В районе реки По сконцентрирована треть всего сельскохозяйственного производства Италии.

Фокус уже писал о том, что июль 2022 года стал одним из самых знойных месяцев в истории. Июль этого года стал шестым самым жарким месяцем в истории Европы и одним из трех самых жарких месяцев в мире.

4 года назад, как уже писал Фокус в итальянском городе Болонья обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны, которая весила 45 кг. Тогда пришлось эвакуировать примерно 7 тысяч человек.