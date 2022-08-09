Жарче некуда. Июль 2022 года стал одним из самых знойных месяцев в истории

Июль этого года был шестым самым жарким месяцем в истории Европы и одним из трех самых жарких месяцев в мире.

Спутниковые данные показывают, что прошлый месяц был одним из трех самых жарких за всю историю наблюдений в мире, в то время в Юго-Западной Европе это был самый жаркий месяц в истории, сообщает Daily Mail.

По данным организации Copernicus Climate Change Service (C3S), которая занимается мониторингом изменений климата, в некоторых частях Португалии, Испании, Франции и Великобритании температура превышала 40 градусов Цельсия. Во многих странах были побиты температурные рекорды, а 19 июля 2022 года в Великобритании был зафиксирован самый жаркий день в истории.

Как показывают данные со спутников, июль 2022 года стал шестым самым жарким июлем в Европе за всю историю наблюдений. Небывалые волны тепла прошли от Португалии через всю Европу до Скандинавии.

[ + – ] Как показывают данные со спутников июль 2022 года стал шестым самым жарким июлем в Европе за всю историю наблюдений. Небывалые волны тепла прошли от Португалии через всю Европу до Скандинавии Фото: Daily Mail

В масштабах планеты прошлый месяц был одним из трех самых жарких июлей за всю историю наблюдений. Средние показатели температуры превышали базовые значение за последние 30 лет на 0,7 градуса Цельсия. Этот июль был не таким жарким, как июль 2019 года, но температура была выше, чем в июле 2016 года.

"Наши данные показывают, что глобальное потепление будет способствовать в дальнейшем появлению все более частых и более продолжительных волн тепла в Европе, что приведет к новым экстремально высоким значениям температуры", — говорит Фрейя Вамборг из C3S.

[ + – ] В масштабах планеты прошлый месяц был одним из трех самых жарких июлей за всю историю наблюдений. Средние показатели температуры превышали базовые значение за последние 30 лет на 0,7 градуса Цельсия. Этот июль был не таким жарким, как июль 2019 года, но температура была выше, чем в июле 2016 года Фото: Daily Mail

По словам ученых, эти волны тепла несут угрозу для здоровья людей, а также способствуют возникновению более частых лесных пожаров и засух, что влияет как на экономику стран, так и на природные экосистемы.

"Волны тепла представляют серьезный риск для здоровья человека и могут увеличить интенсивность и продолжительность многих других катастрофических климатических явлений, включая лесные пожары и засухи, влияющих как на общество, так и на природные экосистемы.

Данные со спутников также показали, что июль 2022 года был более засушливым, чем в среднем для этого месяца в Европе. В прошлом месяце было зарегистрировано рекордно малое количество осадков в отдельных странах Европы.

[ + – ] Данные со спутников также показали, что июль 2022 года был более засушливым, чем в среднем для этого месяца в Европе. В прошлом месяце были зарегистрировано рекордно малое количество осадков в отдельных странах Европы Фото: Daily Mail

Ученые также предупреждают, что площадь антарктического морского льда в прошлом месяце достигла самого низкого уровня для июля за 44 года наблюдений. Площадь льда уменьшилась на 7% в сравнении со средними показателями для этого месяца.

Ученые предупреждают, что если не сократить выбросы парниковых газов, то планету ждут катастрофические последствия. Нужно ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса Цельсия. Для этого выбросы должны быть сокращены вдвое к 2030 году, а к 2050 году выбросы парниковых газов вообще не должны иметь место на планете.

Если этого не сделать, то к 2100 году средняя температура на Земле повысится на 3,2 градуса Цельсия и последствия этого могут быть разрушительными для человечества, а также для флоры и фауны.

Фокус уже писал о том, что в прошлом месяце Европа действительно задыхалась от жары и тепловые волны были видны из космоса.

Фокус также писал о том, что у тела человека есть предел температуры, который оно может выдержать. Новое исследование показало, какую жару может пережить человек.