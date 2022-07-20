Европа задыхается от жары: тепловые волны видны из космоса (фото)

Во многих странах уже побиты рекорды среднемесячной температуры и спутники фиксируют увеличение риска лесных пожаров в Европе.

Жара в Европе этим летом лишь усугубляет распространение засух, которые появились в результате уменьшения количества дождей зимой и весной. Спутниковые данные показывают, что риск лесных пожаров и повреждения почвы лишь возрастает из-за того, что во многих странах уже были побиты температурные летние рекорды, сообщает Space.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Территория Европы всегда испытывает большее повышение температуры особенно в летний период, чем остальные регионы планеты. Это происходит из-за глобального потепления вызванного изменениями климата. Например, в Великобритании, где всегда бывает обычное теплое лето без экстремальной жары, 19 июля была зафиксирована температура, которая превысила 40 градусов Цельсия. И это рекордные показатели.

Как уже писал Фокус, в результате таких температурных показателей в столице страны начал плавиться асфальт и возникла серия пожаров.

[ + – ] В Лондоне из-за жары начал плавиться асфальт и возникла серия пожаров Фото: BBC

Именно в этот день в Великобритании метеорологи зафиксировали новый рекордный показатель. Температура в Лондоне была на уровне 40,2 градуса Цельсия и продолжает расти. Данные со спутников показали, что температура почвы в Великобритании прогрелась до рекордных 50 градусов Цельсия. Особенно "горячо" в столице страны и в близлежащих регионах.

[ + – ] Данные со спутников показали, что температура почвы в Великобритании прогрелась до рекордных 50 градусов Цельсия. Особенно "горячо" в столице страны и в близлежащих регионах Фото: space.com

В Италии, Франции и Испании все еще продолжают борьбу с масштабными лесными пожарами, которые возникли раньше в июле из-за рекордно высоких температур. Но ученые прогнозируют появление новых очагов возгорания и это касается и Великобритании, где риск появления лесных пожаров является самым высоким.

Согласно данным, которые ученые получили со спутников, во Франции, Испании и Португалии за последние 10 дней почти 400 кв. км территорий были охвачены пожарами и тенденция к возникновению новых пожаров все еще высокая.

[ + – ] Спутниковые данные показывает, что риск возникновения лесных пожаров в Европе очень высок. Зленеым и желтым цветовы показаны регионы с смамым низким риском пожаров, а фиолетовым цветом показаны регионы с самым высоким риском возникновения лесных пожаров Фото: space.com

"Спутниковые данные о температуре поверхности предоставляют нам новое понимание структуры и распространения тепловых волн в Европе", — говорит Даррен Гент, из Лестерского университета.

Важно понимать, что температура воздуха также зависит от тепла, которое излучает поверхность в том или ином регионе. Чем выше температура поверхности, тем выше температура окружающего воздуха. Ученые считают, что засуха, которая уже несколько месяцев фиксируется в половине стран Европы может только усугубиться из-за рекордно горячих волн тепла. По словам ученых, из-за того, что количество осадков значительно уменьшилось, уровень влаги в почве снизился, увеличилось количество засух и это напрямую влияет на сельскохозяйственные культуры.

Фокус также писал о том, что несколько дней назад в Великобритании ввели чрезвычайное положение из-за жары, пик которой как раз пришелся на 18 и 19 июля.

Также Фокус писал о том, что в июне жара в Европе побила несколько рекордов и температура была на 20 градусов выше обычных среднемесячных показателей для летнего сезона.

Напоминаем, что ветеринары дали свои советы касательно того, как спасти от жары своих кошек, собак и других домашних любимцев.