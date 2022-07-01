На 20 градусов выше среднего показателя: в июне жара в Европе побила несколько рекордов

Во многих европейских странах температура поднялась намного выше среднего показателя июня, в том числе — за Полярным кругом.

В июне были побиты температурные рекорды на территориях от Полярного круга до Северной Африки, пишет ВВС. Во многих странах температура поднялась намного выше среднего показателя июня, в некоторых случаях на целых 20 градусов.

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29 июня в Норвегии была зафиксирована температура +32,5°C, что является самой высокой температурой, когда-либо зарегистрированной за Полярным кругом в Европе, и значительно выше, чем в среднем за июнь — +13°C.

В понедельник в Польше температура достигла +30°C, а в некоторых частях восточной Германии — +37°C.

Июньские температурные рекорды также были побиты в Словении и Хорватии, в Боснии и Герцеговине температура лишь на 0,2°C оказалась ниже рекорда в +41°C.

Экстремальная жара также распространилась на Северную Африку, отмечает ВВС. В Тунисе 27 июня температурные показатели сравнялись с месячным рекордом +48,7°C.

Напомним, в феврале украинские полярники зафиксировали температурный рекорд в Антарктиде, там воздух прогрелся до +12,7°C.

В мае в Индии и Пакистане температура воздуха постоянно превышала +45°C. В некоторых городах Пакистана она превысила +50°C. Ученые из Метеорологической службы Великобритании пришли к выводу, что такие волны тепла и сопутствующая им экстремально высокая температура могут повторяться каждые три года.