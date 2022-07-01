На 20 градусів вище за середній показник: у червні спека в Європі побила кілька рекордів

У багатьох європейських країнах температура піднялася набагато вище за середній показник червня, зокрема — за Полярним колом.

У червні було побито температурні рекорди на територіях від Полярного кола до Північної Африки, пише ВВС. У багатьох країнах температура піднялася набагато вище за середній показник червня, у деяких випадках аж на 20 градусів.

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29 червня в Норвегії було зафіксовано температуру +32,5°C, що є найвищою температурою, коли-небудь зареєстрованою за Полярним колом у Європі, і значно вищою, ніж у середньому за червень — +13°C.

У понеділок у Польщі температура досягла +30°C, а в деяких частинах східної Німеччини — +37°C.

Червневі температурні рекорди також були побиті в Словенії і Хорватії, у Боснії та Герцеговині температура лише на 0,2°C виявилася нижчою за рекорд у +41°C.

Екстремальна спека також поширилася на Північну Африку, зазначає ВВС. У Тунісі 27 червня температурні показники зрівнялися із місячним рекордом +48,7°C.

Нагадаємо, у лютому українські полярники зафіксували температурний рекорд в Антарктиді, там повітря прогрілося до +12,7°C.

У травні в Індії та Пакистані температура повітря постійно перевищувала +45°C. У деяких містах Пакистану вона перевищила 50°C. Учені з Метеорологічної служби Великої Британії дійшли висновку, що такі хвилі тепла та супутня їм екстремально висока температура можуть повторюватися кожні три роки.