Майже +13 тепла: українські полярники в Антарктиді зафіксували температурний рекорд

Відомо, що попередній рекорд був зафіксований у 1985 році, коли повітря прогрілося до 11,7 градусів за Цельсієм. У майбутньому, стверджують учені, така температура спостерігатиметься дедалі частіше.

На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" зафіксували рекордні температурні показники: повітря прогрілося до 12,7 градусів тепла. Аномальна температура спостерігалася на інших станціях на півночі, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

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Попередній рекорд був зафіксований у 1985 році: тоді повітря прогрілося до +11,7°. Аномальні температури були зафіксовані і на інших антарктичних станціях на острові Кінг Джордж, розташованому на північ від "Вернадського".

[ + – ] Температурний рекорд в Антарктиді

Учені пов'язують різке потепління з явищем "атмосферної річки", посиленим ефектом "гірського фена". "Атмосферна річка" — це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко перенесла теплі маси повітря з Тропіків до Антарктиди. А ефект "гірського фена" — це сильний теплий вітер з гір. Коли на станції зафіксували температурний рекорд, сила вітру була високою — 27,9 м/с.

Фахівці акцентують увагу на тому, що через посилення глобального потепління очікується збільшення кількості опадів у полярних районах і інтенсивність фенів посилюватиметься.

У Національному антарктичному науковому центрі попереджають: такі температурні рекорди насторожують, оскільки вони є свідченням змін клімату.

Нагадаємо, українські полярники показали кумедне відео з пінгвінами. Щоб вистрибнути, вони набирають швидкість в океані, змінюють кут руху та вилітають у повітря. Дехто підкорює висоту до трьох метрів.