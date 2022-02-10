Почти +13 тепла: украинские полярники в Антарктиде зафиксировали температурный рекорд

Известно, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году, когда воздух прогрелся до 11,7 градусов Цельсия. В будущем, утверждают ученые, такая температура будет наблюдаться все чаще.

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордные температурные показатели: воздух прогрелся до 12,7 градусов тепла. Аномальная температура наблюдалась и на других станциях на севере, сообщает Национальный антарктический научный центр.

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Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году: тогда воздух прогрелся до +11,7С°. Аномальные температуры были зафиксированы и на других антарктических станциях на острове Кинг Джордж, который расположен к северу от "Вернадского".

[ + – ] Температурный рекорд в Антарктиде

Ученые связывают резкое потепление с явлением "атмосферной реки", усиленным эффектом "горного фена". "Атмосферная река" — это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, которая быстро перенесла теплые массы воздуха из Тропиков в Антарктиду. А эффект "горного фена" — это сильный теплый ветер с гор. В то время, когда на станции зафиксировали температурный рекорд, сила ветра была высокой — 27,9 м/с.

Специалисты акцентируют, что из-за усиления глобального потепления ожидается увеличение количества осадков в полярных районах, и интенсивность фенов будет усиливаться.

В Национальном антарктическом научном центре предупреждают: такие температурные рекорды настораживают, так как они и есть свидетельством изменений климата.

Напомним, украинские полярники показали смешное видео с пингвинами. Чтобы выпрыгнуть, они набирают скорость в океане, меняют угол движения и вылетают в воздух. Некоторые покоряют высоту до трех метров.