Украинские полярники показали, как смешно прыгают пингвины в Антарктиде (видео)

Чтобы выпрыгнуть на высокий берег, пингвины набирают скорость в океане, затем с помощью лап и хвоста меняют угол движения, и вылетают в воздух. Некоторые пингвины могут покорять высоту 1,5-3 метра.

Участник сезонной экспедиции на станции "Академик Вернадский" Сергей Шутяев показал, как необычно пингвины прыгают с воды на берег. Доброе и познавательное видео опубликовал Национальный антарктический научный центр.

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Вместе с роликом специалисты рассказали несколько интересных фактов о пингвинах и их особенностях:

"На суше пингвины кажутся неуклюжими и неловкими. Но в воде, где они проводят 80% жизни — очень быстрые. Тем более Субантарктические пингвины, которые живут на этом острове. Они самые быстрые среди всех, и могут разгоняться до 36 км/час".

[ + – ] Украинские полярники показали, как прыгают пингвины.

Чтобы выпрыгнуть на высокий берег, пингвины набирают скорость в океане, затем с помощью лап и хвоста меняют угол движения, и вылетают в воздух. Некоторые пингвины могут покорять высоту 1,5-3 метра:

"Наблюдая за императорскими пингвинами, ученые обнаружили, что во время разгона они оставляют вокруг себя много пузырьков: они выходили не из легких через рот, а от перьев. Специалисты предположили, что перед прыжком пингвин набирает воздух в перья и задерживает его, а для разгона в воде — прижимает перья, выпуская пузыри на поверхность. Это действует как масло: уменьшая трение и ускоряя движение".

Напомним, ранее Фокус писал о том, что украинскую полярную станцию окружили сотни пингвинов для спаривания. Птицы ведут себя забавно: кланяются, воруют друг у друга камни и устраивают потасовки.