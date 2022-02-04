Українські полярники показали, як смішно стрибають пінгвіни в Антарктиді (відео)

Щоб вистрибнути на високий берег, пінгвіни набирають швидкість в океані, потім за допомогою лап і хвоста змінюють кут руху та вилітають у повітря. Деякі пінгвіни можуть підкорювати висоту 1,5-3 метри.

Учасник сезонної експедиції на станції "Академік Вернадський" Сергій Шутяєв показав, як незвичайно пінгвіни стрибають із води на берег. Добре та пізнавальне відео опублікував Національний антарктичний науковий центр.

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Разом із роликом фахівці розповіли кілька цікавих фактів про пінгвіни та їхні особливості:

"На суші пінгвіни здаються незграбними. Але у воді, де вони проводять 80% життя — дуже швидкі. Тим більше, що Субантарктичні пінгвіни, які живуть на цьому острові. Вони найшвидші серед усіх, і можуть розганятися до 36 км/год".

[ + – ] Українські полярники показали, як стрибають пінгвіни.

Щоб вистрибнути на високий берег, пінгвіни набирають швидкість в океані, потім за допомогою лап і хвоста змінюють кут руху та вилітають у повітря. Деякі пінгвіни можуть підкорювати висоту 1,5-3 метри.

"Спостерігаючи за імператорськими пінгвінами, вчені з'ясували, що під час розгону вони залишають навколо себе багато бульбашок: вони виходили не з легень через рот, а від пір'я. Фахівці припустили, що перед стрибком пінгвін набирає повітря в пір'я і затримує його, а для розгону у воді — притискає пір'я, випускаючи бульбашки на поверхню. Це діє як олія: зменшуючи тертя та прискорюючи рух".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що українську полярну станцію оточили сотні пінгвінів для парування. Птахи поводяться кумедно: кланяються, крадуть одне в одного каміння і влаштовують бійки.