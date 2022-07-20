Європа задихається від спеки: теплові хвилі видно з космосу (фото)

У багатьох країнах уже побито рекорди середньомісячної температури та супутники фіксують збільшення ризику лісових пожеж у Європі.

Спека в Європі цього літа лише посилює поширення посух, які з'явилися унаслідок зменшення кількості дощів узимку та навесні. Супутникові дані показують, що ризик лісових пожеж і пошкодження ґрунту лише зростає через те, що в багатьох країнах уже було побито температурні літні рекорди, повідомляє Space.

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Територія Європи завжди зазнає більшого підвищення температури особливо у літній період, ніж інші регіони планети. Це відбувається через глобальне потепління, викликане змінами клімату. Наприклад, у Великій Британії, де завжди буває звичайне тепле літо без екстремальної спеки, 19 липня було зафіксовано температуру, яка перевищила 40 градусів Цельсія. І це рекордні показники.

Як уже писав Фокус, унаслідок таких температурних показників у столиці країни почав плавитися асфальт і виникла серія пожеж.

[ + – ] У Лондоні через спеку почав плавитися асфальт і виникла серія пожеж Фото: trump-elections

Саме цього дня у Великій Британії метеорологи зафіксували новий рекордний показник. Температура в Лондоні була на рівні 40,2 градуси за Цельсієм і продовжує зростати. Дані із супутників показали, що температура ґрунту у Великій Британії прогрілася до рекордних 50 градусів Цельсія. Особливо "гаряче" у столиці країни й у прилеглих регіонах.

[ + – ] Дані із супутників показали, що температура ґрунту у Великій Британії прогрілася до рекордних 50 градусів Цельсія. Особливо "гаряче" у столиці країни й у прилеглих регіонах Фото: space.com

В Італії, Франції та Іспанії все ще продовжують боротьбу з масштабними лісовими пожежами, які виникли раніше у липні через рекордно високі температури. Але вчені прогнозують появу нових вогнищ займання і це стосується Великої Британії, де ризик появи лісових пожеж є найвищим.

За даними, які вчені отримали із супутників, у Франції, Іспанії та Португалії за останні 10 днів майже 400 кв. км. територій були охоплені пожежами і тенденція до виникнення нових пожеж усе ще висока.

[ + – ] Супутникові дані показують, що ризик виникнення лісових пожеж у Європі дуже високий. Зеленим і жовтим кольорові показані регіони з низьким ризиком пожеж, а фіолетовим кольором показані регіони з найвищим ризиком виникнення лісових пожеж Фото: space.com

"Супутникові дані про температуру поверхні надають нам нове розуміння структури та поширення теплових хвиль у Європі", — говорить Даррен Гент, із Лестерського університету.

Важливо розуміти, що температура повітря також залежить від тепла, яке випромінює поверхню у тому чи іншому регіоні. Чим вища температура поверхні, тим вища температура навколишнього повітря. Учені вважають, що посуха, яка вже кілька місяців фіксується в половині країн Європи, може лише посилитися через рекордно гарячі хвилі тепла. За словами вчених, через те, що кількість опадів значно зменшилася, рівень вологи у ґрунті знизився, збільшилася кількість посух і це безпосередньо впливає на сільськогосподарські культури.

Фокус також писав про те, що кілька днів тому у Великій Британії ввели надзвичайний стан через спеку, пік якої якраз припав на 18 і 19 липня.

Також Фокус писав про те, що в червні спека в Європі побила кілька рекордів і температура була на 20 градусів вища за звичайні середньомісячні показники для літнього сезону.

Нагадуємо, що ветеринари дали свої поради щодо того, як врятувати від спеки своїх кішок, собак та інших домашніх улюбленців.