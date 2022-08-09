Спекотніше нікуди. Липень 2022 року став одним із найспекотніших місяців в історії

Липень цього року був шостим найспекотнішим місяцем в історії Європи й одним із трьох найспекотніших місяців у світі.

Супутникові дані показують, що минулий місяць був одним із трьох найспекотніших за всю історію спостережень у світі, на той час у Південно-Західній Європі це був найспекотніший місяць в історії, повідомляє Daily Mail.

За даними організації Copernicus Climate Change Service (C3S), яка займається моніторингом змін клімату, у деяких частинах Португалії, Іспанії, Франції та Великої Британії температура перевищувала 40 градусів за Цельсієм. У багатьох країнах було побито температурні рекорди, а 19 липня 2022 року у Великій Британії був зафіксований найспекотніший день в історії.

Як показують дані із супутників, липень 2022 року став шостим найспекотнішим липнем у Європі за всю історію спостережень. Нечувані хвилі тепла пройшли від Португалії через всю Європу до Скандинавії.

[ + – ] Як показують дані із супутників, липень 2022 року став шостим найспекотнішим липнем у Європі за всю історію спостережень. Небувалі хвилі тепла пройшли від Португалії через всю Європу до Скандинавії Фото: Daily Mail

У масштабах планети минулий місяць був одним із трьох найспекотніших липень за всю історію спостережень. Середні показники температури перевищували базові значення за останні 30 років на 0,7 градусів за Цельсієм. Цей липень був не таким спекотним, як липень 2019 року, але температура була вищою, ніж у липні 2016 року.

"Наші дані показують, що глобальне потепління сприятиме подальшій появі все більш частих і більш тривалих хвиль тепла в Європі, що призведе до нових екстремально високих значень температури", — говорить Фрейя Вамборг із C3S.

[ + – ] У масштабах планети минулий місяць був одним із трьох найспекотніших липень за всю історію спостережень. Середні показники температури перевищували базові значення за останні 30 років на 0,7 градусів за Цельсієм. Цей липень був не таким спекотним, як липень 2019 року, але температура була вищою, ніж у липні 2016 року Фото: Daily Mail

За словами вчених, ці хвилі тепла загрожують здоров'ю людей, а також сприяють виникненню більш частих лісових пожеж і посух, що впливає як на економіку країн, так і на природні екосистеми.

Хвилі тепла становлять серйозний ризик для здоров'я людини і можуть збільшити інтенсивність і тривалість багатьох інших катастрофічних кліматичних явищ, враховуючи лісові пожежі та посухи, що впливають як на суспільство, так і на природні екосистеми.

Дані із супутників також показали, що липень 2022 був більш посушливим, ніж у середньому для цього місяця в Європі. У минулому місяці було зареєстровано рекордно невелику кількість опадів в окремих країнах Європи.

[ + – ] Дані із супутників також показали, що липень 2022 був більш посушливим, ніж у середньому для цього місяця в Європі. Минулого місяця було зареєстровано рекордно малу кількість опадів в окремих країнах Європи Фото: Daily Mail

Учені також попереджають, що площа антарктичного морського льоду минулого місяця досягла найнижчого рівня для липня за 44 роки спостережень. Площа льоду зменшилася на 7% порівняно із середніми показниками для цього місяця.

Учені попереджають, що якщо не скоротити викиди парникових газів, то на планету чекають катастрофічні наслідки. Потрібно обмежити підвищення глобальної температури до 1,5 градусів за Цельсієм. Для цього викиди мають бути скорочені вдвічі до 2030 року, а до 2050 року викиди парникових газів взагалі не повинні бути на планеті.

Якщо цього не зробити, то до 2100 року середня температура на Землі підвищиться на 3,2 градуси за Цельсієм і наслідки цього можуть бути руйнівними для людства, а також для флори та фауни.

Фокус уже писав про те, що минулого місяця Європа справді задихалася від спеки і теплові хвилі було видно з космосу.

Фокус також писав про те, що в тіла людини є межа температури, яку воно може витримати. Нове дослідження показало, яку спеку може пережити людина.