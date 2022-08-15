Названа причина экстремальных засух в Европе: и это не только глобальное потепление

Одна из причин жаркого и засушливого лета находится над Атлантическим океаном.

Жара и засухи – эти явления сейчас одна из главных угроз для экономики стран Европы, а также для здоровья их жителей. В Англию пришла сильнейшая за последние годы засуха, во Франции продолжают полыхать лесные пожары, в Германии уровень реки Рейн снижается. И этому существует как минимум две причины – глобальное потепление и Азорский антициклон, пишет Daily Mail.

По словам ученых из Метеорологической службы Великобритании, экстремальную засуху в Европе этим летом вызвало такое погодное явление, как Азорский антициклон.

Азорский антициклон – это область очень высокого давления, которая находится над Атлантическим океаном возле Азорских островов. Этот антициклон часто называют "явлением, которое задерживает осадки" и он формируется из сухого воздуха, который опускается над субтропиками. Влиянию этого антициклона, который несет с собой ужасную жару и отсутствие осадков летом, особенно подвержены Франция, Испания, Португалия, Великобритания и Германия.

[ + – ] Во Франции продолжают полыхать лесные пожары Фото: Daily Mail

По словам ученых, в основном этот антициклон имеет сильное влияние на страны Пиренейского полуострова, но в этом году это погодное явление увеличилось в размерах и принесло повышение температур в другие страны Европы.

[ + – ] В Германии уровень реки Рейн снижается Фото: Daily Mail

В основном этот антициклон, даже если распространяет свое влияние на почти всю Европу, то он не держится слишком большой период времени. Но в этом году антициклон способствовал повышению температуры и снижению количества осадков или их полному отсутствию практически все лето. Метеорологи считают, что за последние 100 лет Азорский антициклон увеличился в размерах и будет делать это и дальше. Поэтому жара и засухи станут более частым явлением в Европе в летний период.

[ + – ] Азорский антициклон – это область очень высокого давления, которая находится над Атлантическим океаном возле Азорских островов Фото: Daily Mail

Найджел Арнелл из Университета Рединга считает, что этим летом увеличилось влияние на Европу не только Азорского антициклона, но и глобального потепления.

"Такая долгосрочная жара и появление засух стали причиной глобального изменения климата. Последние годы, например, в Великобритании были самыми жаркими за последние 140 лет наблюдений. Если бы не вырос уровень выбросов парниковых газов, то влияние Азорского антициклона было бы не таким сильным. Я считаю, что засухи в будущем будут появляться еще чаще и на больших территориях", — говорит Арнелл.

Фокус уже писал о том, что в Еврокомиссии считают, что в Европе ожидается самая опасная засуха за последние 500 лет из-за экстремальной жары. И это повлияет на объем выращенного урожая сельскохозяйственных культур, на здоровье людей, а также на живые экосистемы Европы.

Также Фокус писал о том, что в реках Европы из-за засухи появились так называемые "голодные камни". Надпись на одном из таких камней гласит "Плачь, если увидишь меня". Это было своеобразное предупреждение в Средние века для жителей Европы. Ведь эти камни помещали в реку, и если уровень воды снизился настолько, что становилась видна подобная надпись, значит людям грозил голод.

Сильная засуха коснулась и Италии, где также снизился уровень одной из самых больших рек страны – реки По. Только по этой причине местным жителям удалось обнаружить на обнажившемся берегу неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны, как уже писал Фокус.