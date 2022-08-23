ВС РФ в Запорожской области провоцируют голод, чтобы нарастить темпы паспортизации, — ССО

Гауляйтеры заблокировали социальные выплаты пенсионерам и требуют, чтобы жители оформили себе российский "аусвайс".

Оккупационная администрация Запорожской области с помощью искусственного голода пытается нарастить темпы паспортизации жителей неподконтрольного Киеву региона. Об этом информирует Центр национального сопротивления, который был создан Силами специальных операций Вооруженных сил Украины.

По данным ведомства, оккупанты специально осуществляют давление на малообеспеченные семьи захваченной части Запорожской области, пытаясь нарастить темпы выдачи российских паспортов.

Центр национального сопротивления отмечает, что гауляйтеры заблокировали социальные выплаты пенсионерам и льготникам, а единственным условием для получения материальной помощи является оформление "аусвайса" Российской Федерации.

В ведомстве подчекривают, что действия оккупационной администрации Запорожской области, в соответствии с нормами международного права, являются военными преступлениями, поскольку именно захватчики обязаны обеспечивать жизнедеятельность неподконтрольных Киеву территорий.

"Фактически россияне создают искусственный голод, чтобы нарастить темпы паспортизации, потому что добровольно люди в подавляющем большинстве отказываются брать эту макулатуру", — добавили в пресс-службе Центра национального сопротивления.

Ведомство также сообщает, что Россия продолжает свозить на неподконтрольные Киеву территории своих гауляйтеров. В ЦНС утверждают, что Кремль не доверят местным коллаборантам, из-за чего все руководящие должности в оккупированных администрациях занимают граждане страны-агрессора.

Ответственный за сотрудничество с федеральными органами от губернатора Вологодской области Алексей Лысов был назначен "замглавы совета министров по инфраструктуре" Запорожской области. "Замминистра труда и соцполитики" стал Евгений Маркелов, котороый до полномасштабного вторжения работал мелким чиновником в Краснодарском крае.

Напомним, ранее оккупационная администрация Запорожской области скрыто объявила "независимость" региона от Украины.

Также сообщалось, что оккупанты в Запорожской области официально анонсировали проведение референдума о присоединении захваченного региона к РФ.