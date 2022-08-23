Оккупанты в Запорожской области скрыто объявили "независимость" региона от Украины, – ISW

Российские ставленники дают украинцам, заезжащим на оккупированные территории, статус "беженцев". Вместе с этим, в РФ продолжается формирование "добробатов". Желающим воевать в Украине платят по $3 тысячи.

Оккупационные власти на захваченной территории Запорожской области скрыто объявили "независимость" региона от Украины. Об этом сообщается в сводке за 22 августа американского Института изучения войны (ISW).

Как пишут аналитики, ставленники Кремля ложно идентифицируют заезжающих на оккупированную территорию украинцев как "временных искателей убежища" в соответствии с законодательством страны-агрессора.

Уточняется, что так называемый "глава администрации Запорожской области" Евгений Балицкий подписал соответствующий "приказ". Данное распоряжение требует регистрации граждан Украины и России по месту их жительства или месту прибытия в оккупированные части региона, а также предполагает выдачу временных удостоверений личности всем "лицам без гражданства". Украинцы смогут зарегистрироваться, если они предоставят доказательства своего заявления о временном убежище.

Это распоряжение де-факто идентифицирует Украину как отдельную от Запорожской области страну, подчеркивают аналитики.

Эксперты ISW считают, что захватчики могут использовать такой "статус беженца" для ограничения граждан Украины, по каким-либо причинам возвращающихся на оккупированные территории после эвакуации.

Предположительно, "приказ" Балицкого будет касаться украинцев, направляющихся в оккупированную Херсонскую область через КПВВ в Васильевке Запорожской области, так как этот пункт пропуска обслуживает оба региона.

"Добровольцы" за $3 тыс. в Приморском крае

Как рассказывает Институт изучения войны, Российская Федерация продолжает формировать так называемые добровольческие отряды, обещая надбавки и зарплаты более $3 тыс.

В частности, это происходит в Приморском крае. Вчера, 22 августа, здесь объявили о формировании нового ремонтно-обслуживающего добровольческого батальона "Арсеньевский".

Как уточняется, батальон сосредоточится на эвакуации поврежденной военной техники, ремонте поврежденной техники и возвращении отремонтированной техники на передовую.

В первый же день добробат набрал 140 из 280 запланированных добровольцев. При этом руководство российского региона предлагает новобранцам в возрасте от 18 до 60 лет единовременный бонус в размере 300 тыс. рублей (около $5 тыс.) и ежемесячную заработную плату в размере 200 тыс. рублей (около $3,3 тыс.).

Ранее Институт изучения войны сообщал, что ВС РФ не смогут продвигаться в ближайшие месяцы. Так, россияне не смогли извлечь выгоду из предыдущих успехов в районе Бахмута и Авдеевки. Это демонстрирует их неспособность превратить тактические успехи в оперативные.

Напомним, Геннадий Корбан в интервью ВВС рассказал, что спокоен за Днепропетровскую область, так как в ней выстроена мощная система обороны. Однако возможность российского наступления он не исключает.