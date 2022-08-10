Днепропетровщина будет как Сталинград, — Корбан рассказал об обороне Днепра

Глава штаба обороны области уверен, что российским войскам не удастся оккупировать Днепр, однако не исключает, что они попытаются это сделать.

Геннадий Корбан в интервью ВВС рассказал, что спокоен за Днепропетровскую область, так как в ней выстроена мощная система обороны. Однако возможность российского наступления он не исключает.

"Построены пять рубежей обороны, это не просто какие-то окопы, это не просто какие-то блиндажи, а это бетонные сооружения, это целые рвы, линии, то есть, это все сделано по военной науке, — перечислил Корбан. — Самое интересное, что враг тоже это знает. И тоже понимает, что Днепропетровщина для него будет как Сталинград, наверное. То есть, это непреодолимое препятствие".

[ + – ] Вплотную к Днепропетровской области проходит линия фронта

Руководитель штаба обороны подчеркнул, что Днепропетровская область является ключевой в войне с Россией, так как вокруг нее сосредоточены наиболее горячие участки фронта. На северном направлении — в Харьковской области – российские оккупанты дошли до Барвенково. На востоке и юге к Покровскому и Павлоградскому району примыкает Донецкая область. Также на юге расположена Запорожская область, значительная часть которой оккупирована российского армией. А для Кривого Рога есть угроза со стороны Херсонской области.

"То есть, мы вроде бы растянуты, но по сути делаем весь фронт вокруг Днепропетровской области, — сказал Геннадий Корбан. — Это ключевая область. Это мосты, о которых я все время говорю, что, ребята, мосты – это логистика. Я все время читаю в этих вражеских группах, в них постоянно упоминают, дают координаты этих мостов. То есть, это о чем говорит? О том, что рано или поздно это может произойти".

Ранее сообщалось, что Россия перебросила на юг Украины около 25 тыс. своих военных, их цель — в дальнейшем окружить Николаев. В начале июля в Минобороны Украины предупреждали, что российские войска могут предпринять попытку наступления на Запорожье.

Отметим, что сейчас в Днепропетровской области от артиллерийских обстрелов больше всего страдает Никополь, расположенный на противоположном от оккупированного Энергодара берегу Днепра. Также достается Кривому Рогу, до которого добивает российская артиллерия.