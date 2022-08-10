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Военный Фокус Российско-украинская война

Днепропетровщина будет как Сталинград, — Корбан рассказал об обороне Днепра

ВСУ в Днепропетровской области, наступление на Днепр, оборона Днепра, Геннадий Корбан
Фото: Getty Images | Боец ВСУ возле Новоивановска Днепропетровской области. Защитники Украины готовятся дать отпор оккупантам

Глава штаба обороны области уверен, что российским войскам не удастся оккупировать Днепр, однако не исключает, что они попытаются это сделать.

Геннадий Корбан в интервью ВВС рассказал, что спокоен за Днепропетровскую область, так как в ней выстроена мощная система обороны. Однако возможность российского наступления он не исключает.

"Построены пять рубежей обороны, это не просто какие-то окопы, это не просто какие-то блиндажи, а это бетонные сооружения, это целые рвы, линии, то есть, это все сделано по военной науке, — перечислил Корбан. — Самое интересное, что враг тоже это знает. И тоже понимает, что Днепропетровщина для него будет как Сталинград, наверное. То есть, это непреодолимое препятствие".

ВСУ в Днепропетровской области, наступление на Днепр, оборона Днепра, Геннадий Корбан
Вплотную к Днепропетровской области проходит линия фронта

Руководитель штаба обороны подчеркнул, что Днепропетровская область является ключевой в войне с Россией, так как вокруг нее сосредоточены наиболее горячие участки фронта. На северном направлении — в Харьковской области – российские оккупанты дошли до Барвенково. На востоке и юге к Покровскому и Павлоградскому району примыкает Донецкая область. Также на юге расположена Запорожская область, значительная часть которой оккупирована российского армией. А для Кривого Рога есть угроза со стороны Херсонской области.

"То есть, мы вроде бы растянуты, но по сути делаем весь фронт вокруг Днепропетровской области, — сказал Геннадий Корбан. — Это ключевая область. Это мосты, о которых я все время говорю, что, ребята, мосты – это логистика. Я все время читаю в этих вражеских группах, в них постоянно упоминают, дают координаты этих мостов. То есть, это о чем говорит? О том, что рано или поздно это может произойти".

Ранее сообщалось, что Россия перебросила на юг Украины около 25 тыс. своих военных, их цель — в дальнейшем окружить Николаев. В начале июля в Минобороны Украины предупреждали, что российские войска могут предпринять попытку наступления на Запорожье.

Отметим, что сейчас в Днепропетровской области от артиллерийских обстрелов больше всего страдает Никополь, расположенный на противоположном от оккупированного Энергодара берегу Днепра. Также достается Кривому Рогу, до которого добивает российская артиллерия.