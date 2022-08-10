Дніпропетровщина буде, як Сталінград, — Корбан розповів про оборону Дніпра

Голова штабу оборони області впевнений, що російським військам не вдасться окупувати Дніпро, проте не виключає, що вони намагатимуться це зробити.

Геннадій Корбан в інтерв'ю ВВС розповів, що спокійний за Дніпропетровську область, оскільки в ній побудована потужна система оборони. Однак можливість російського наступу він не виключає.

"Побудовано п'ять рубежів оборони, це не просто якісь окопи, це не просто якісь бліндажі, а це бетонні споруди, це цілі рови, лінії, тобто це все зроблено за військовою наукою, — перерахував Корбан. — Найцікавіше, що ворог теж це знає. І теж розуміє, що Дніпропетровщина для нього буде, як Сталінград, напевно. Тобто це непереборна перешкода".

[ + – ] Упритул до Дніпропетровської області проходить лінія фронту

Керівник штабу оборони наголосив, що Дніпропетровська область є ключовою у війні з Росією, оскільки навколо неї зосереджені найгарячіші ділянки фронту. На північному напрямку — в Харківській області — російські окупанти дійшли до Барвінкового. На сході та півдні до Покровського та Павлоградського району примикає Донецька область. Також на півдні розташована Запорізька область, значна частина якої окупована російською армією. А для Кривого Рогу є загроза Херсонської області.

"Тобто ми начебто розтягнуті, але по суті робимо весь фронт навколо Дніпропетровської області, — сказав Геннадій Корбан. — Це ключова область. Це мости, про які я весь час кажу, що, хлопці, мости — це логістика. Я весь час читаю в цих ворожих групах, у них постійно згадують, дають координати цих мостів. Тобто це про що говорить? Про те, що рано чи пізно це може статися”.

Раніше повідомлялося, що Росія перекинула на південь України близько 25 тис. своїх військових, їхня мета — надалі оточити Миколаїв. На початку липня а Міноборони України попереджали, що російські війська можуть зробити спробу наступу на Запоріжжя.

Зазначимо, що зараз на Дніпропетровщині від артилерійських обстрілів найбільше страждає Нікополь, розташований на протилежному від окупованого Енергодара березі Дніпра. Також дістається Кривому Рогу, до якого добиває російська артилерія.