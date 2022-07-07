Оточать ЗСУ: Міноборони попередило про можливий наступ військ РФ на Запоріжжя

Обхід українських сил можливий за напрямом "Велика Новоселівка — Покровське". Російські окупанти вже перекинули до регіону 5 батальйонно-тактичних груп.

Російські війська найближчим часом можуть спробувати наступати на Запоріжжя, щоб оточити підрозділи Збройних Сил України (ЗСУ). Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу.

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Маневри ЗС РФ можуть бути на Запорізькому та Новопавлівському напрямах. Воєнна розвідка попередила про можливість обходу в напрямку "Велика Новоселівка — Покровське" з метою оточення українських військових.

ЗС РФ посилюють власні підрозділи щонайменше 5 батальйонно-тактичними групами.

Ворожа армія на зазначених напрямках спробує утримати захоплені території правобережної частини Херсонської області. Можливі диверсійно-розвідувальні дії на узбережжі Одеської та Миколаївської областей.

Армія РФ тепер проводить воєнні дії з метою виснаження сил ЗСУ.

Наступ РФ на Запоріжжі — оцінки місцевого командування

Глава Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух тиждень тому оцінював ймовірність російського наступу на область як низьку.

Окупанти, за його словами, перекидали військову техніку до регіону для подальших маневрів, але значного накопичення наступальних сил не було, пояснював він.

[ + – ] ЗС РФ перекидали військову техніку в Запорізьку область для подальших маневрів Фото: ТАСС

Особлива ситуація з безпекою складається на Запорізькій АЕС і відповідальність за те, що там відбувається, лежить на загарбниках.

"На Запорізькій АЕС навіть не потрібні жодні диверсії — нещасний випадок може статися будь-якої миті", — говорив Старух.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров 10 червня заявив, що ЗСУ відкинули ворога на 5-7 кілометрів від Запоріжжя.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на початку червня попереджав, що зараз у Запорізькій та Миколаївській областях "все рухається дуже повільно", але раптово ситуація може розвиватися дуже швидко.

Український воєнкор Андрій Цаплієнко раніше повідомляв про роздачу на тимчасово окупованих росіянами територіях газет, в яких пишуть про "втрату Запоріжжя та розпач у лавах ЗСУ".